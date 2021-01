Tutto è pronto per il ritorno in tv de La Pupa e il Secchione e Viceversa dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. Il programma, nella sua versione meno trash e più “profonda” ha portato a casa quasi il 10% di share superando DayDreamer e la stessa Canale5 e piazzandosi al secondo posto dei programmi più visti della serata. Questa sera Andrea Pucci, Francesca Cipriani e le sue coppie riusciranno a fare lo stesso? A rimettersi in gioco ci saranno Jessica-De Santis, Laura-Marini, Linda-Pisano, Miryea-Guidi, Stephanie-Bartozzi e i Viceversa Hafdaoui-Matteo e Orazi-Gianluca mentre sono già finiti a casa Gandini-Mattia, prima coppia eliminata al Bagno di Cultura. Ma quali sono le prove che dovranno superare?

Dopo aver trascorso i primi giorni insieme, non tutte le coppie, però, sembrano in sintonia e questa sera ci sarà modo di rimediare approfittando del “Ripensamento” con cui si aprirà la seconda puntata. Pupe e Secchione, infatti, potranno decidere se confermare la loro scelta o cambiare il loro compagno per continuare il loro percorso nel programma. Le cose non vanno bene per tutti e non solo tra le coppie ma anche nello stesso gruppo visto che le anticipazioni de La Pupa e il Secchione e Viceversa rivelano che ci sarà una forte litigata che vedrà schierarsi molti ragazzi contro Marini, l’ingegnere-ballerino, accusato di sentirsi superiore agli altri e di atteggiamenti poco educati.

Dall’altro lato sembra che l’attrazione tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi crescerà ancora di più e questo manderà in crisi Miryea che già nella prima puntata ha richiamato all’ordine il suo secchione ma senza molto successo. Cosa succederà questa sera tra i tre? Ci sarà un valzer di coppie grazie al ripensamento?

Non mancheranno, infine, le prove in cui i ragazzi dovranno cimentarsi. Nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa ci sarà una prova di ballo dopo una serie di allenamenti con Natalia Titova e alla presenza di una serie di simpatici giudici “over” e della stessa maestra. Diego Dalla Palma sarà, invece, protagonista della prova “Lo spot del profumo”, durante la quale ogni coppia dovrà cimentarsi nella scrittura della sceneggiatura e nella messa in scena dello spot per un profumo. E, infine, le coppie dovranno affrontare l’interrogatorio di Verdegiglio, una prova di geografia e “Il coraggio di riconoscerti”, in cui Pupe e Secchione dovranno riconoscere i loro compagni al buio. Il “Syntony test” sarà occasione per affrontare temi delicati e importanti come l’identità di genere e le discriminazioni. Chiuderà la puntata una nuova eliminazione nella prova del “Bagno di cultura”, che avrà come ospiti Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.