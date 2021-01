L’ipotesi di un ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy, anche solo per una breve apparizione in futuro, si è fatta strada dopo che nella scorsa stagione il personaggio di Alex ha lasciato Seattle per riunirsi con la sua ex fiamma e crescere felicemente i loro due gemelli nati da inseminazione artificiale, con una fuga romantica in una fattoria in Kansas.

Katherine Heigl, ora impegnata nella serie Netflix L’Estate in cui Imparammo a Volare, non è stata ricontattata per un ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy, né per partecipare all’addio ad Alex (lo stesso Justin Chambers non è apparso in scena se non tramite una controfigura), né nella stagione 17 che pure ha visto i camei di Patrick Dempsey e TR. Knight, interpreti di Derek e George.

In un’intervista a ET Online, quando le è stato chiesto cosa pensasse della trovata di far uscire di scena Alex con delle lettere in cui racconta alla moglie e agli amici di aver trovato una famiglia in Kansas, ha dichiarato di non aver visto l’episodio perché impegnata nelle riprese della sua nuova serie Netflix, di cui è attrice e produttrice esecutiva. Il ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy per questa reunion fantasma e il fatto che Karev abbia lasciato tutti con una lettera per tornare da lei, però, le è parsa “una mossa da stronzo“.

L’attrice non ha dunque apprezzato il modo in cui si è consumato lo strappo tra il personaggio di Alex e il medical drama, ma alla domanda su un eventuale colpo di scena che veda il ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy, stavolta in presenza e non solo tramite controfigura, la Heigl risponde con un classico mai dire mai, pur ammettendo che si tratta di un’ipotesi improbabile: “Sono super concentrata su questo spettacolo che mi appassiona. Mai dire mai, ma non è probabile” ha chiosato l’attrice su un suo eventuale rientro nella serie lasciata nel 2010 dopo un Emmy Award e una lite con gli sceneggiatori sulla sorte del suo personaggio.

La nuova serie della Heigl L’Estate in cui Imparammo a Volare debutta il 3 febbraio su Netflix, mentre Grey’s Anatomy 17 torna in onda su ABC e su Fox in Italia da marzo.