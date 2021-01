Si può seguire in streaming la diretta delle consultazioni del Presidente Sergio Mattarella sia oggi 28 che domani 29 gennaio. Proprio oggi pomeriggio si entra nel vivo degli interventi dei gruppi parlamentari, considerando che giungeranno al Quirinale i primi partiti che compongono la maggioranza, A seguire, domani sarà la volta anche dell’opposizione e del M5S. I canali ufficiali della Presidenza sono a disposizione per rendere pubbliche le dichiarazioni degli esponenti politici nella speranza di una rapida risoluzione della crisi di Governo.

Il canale ufficiale YouTube della Presidenza del Consiglio ha messo a disposizione proprio la diretta delle consultazioni a partire dalla giornata di ieri 27 gennaio, ossia dagli interventi del Presidente della Camera Roberto Fico e della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Non fanno eccezione neanche gli incontri con il Presidente Mattarella di quest’oggi come quello di scena a partire delle 16:45 di oggi con gli esponenti del partito di “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati. Nel box sottostante, dall’ora prestabilita, sarà possibile tenersi aggiornati su quanto accadrà.

Sempre per oggi 28 gennaio, lo streaming della diretta delle consultazioni cosa prevede? Alle ore 17:30 sarà la volta di Italia Viva e a seguire alle 17:30 quella di tutti i gruppi del Partito Democratico che siedono sia in Senato che alla Camera.

Per quanto riguarda le consultazioni di domani 29 gennaio, in mattinata, il presidente Sergio Mattarella non accoglierà alcuna delegazione. nel pomeriggio invece, alle ore 15, si presenterà tutto il centro destra unito con le rappresentanze di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UDC, “Idea e Cambiamo” e “Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo”. In ultima battuta, alle 17, toccherò al Movimento 5 Stelle dire la sua al presidente della Repubblica. I live degli interventi saranno sempre visibili nel box YouTube presente in questa pagina, negli orari indicati per i singoli gruppi parlamentari, anche nel caso di eventuali slittamenti dovuti al prolungamento degli incontri.