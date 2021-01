Con gli ultimi due episodi della stagione, il 28 gennaio va in onda il finale di Grantchester 5 su Giallo: il poliziesco inglese prodotto e trasmesso da ITV, basato sul ciclo di romanzi The Grantchester Mysteries scritto da James Runcie, si conclude anche in Italia con l’ultima stagione finora realizzata.

Sono il quinto e sesto episodio a rappresentare il finale di Grantchester 5, una stagione che è stata ricca di novità a partire dal protagonista: l’attore Tom Brittney, che interpreta il reverendo Will Davenport, ha sostituito James Norton come nuovo vicario di Grantchester. Gli impegni di Norton in questi anni avevano rallentato notevolmente la produzione della serie, finché alla fine della quarta stagione si è deciso di introdurre il personaggio di Davenport perché diventasse il nuovo protagonista.

Il finale di Grantchester 5 è in onda in prima visione assoluta e in prima serata il 28 gennaio su Giallo (canale 38 del digitale terrestre): ecco le trame degli ultimi due episodi.

Quando trova due ragazzi morenti su un ring dopo un incontro, e tutto fa pensare a un doppio tentato suicidio, Will dovrà fare i conti con la prova di fede più ardua della sua vita.

Geordie e Will scoprono un cadavere in un prato, una donna con le braccia stese a formare una croce. Le indagini indicano che la vittima è una suora.

Il finale di Grantchester 5 non rappresenta la fine della serie ambientata nel pittoresco ma turbolento villaggio di Grantchester: ITV ha deciso di rinnovarla per una sesta stagione la scorsa estate. In leggero ritardo rispetto alle previsioni, a causa dell’emergenza Covid, le riprese dei nuovi episodi sono partite in Inghilterra lo scorso ottobre, di conseguenza la stagione debutterà in Italia non prima di fine 2021. Robson Green è tornato nei panni di Geordie Keating e Tom Brittney in quelli del reverendo Will Davenport di Grantchester: la trama della sesta stagione della popolarissima serie riprende nel 1958, con il duo ancora impegnato a combattere il crimine.

ITV ha diffuso anche la sinossi della première di Grantchester 6. Nel primo episodio della nuova stagione, Geordie, Cathy, Will, Leonard e la signora C si prendono una vacanza tanto agognata, che dovrebbe essere all’insegna del divertimento per tutti in un campo di vacanze, ma il relax viene interrotto da una tragica morte al resort. A Geordie e Will non resta che dare una mano nelle indagini, che avranno gravi ripercussioni per il resto della stagione.