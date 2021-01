Finalmente il momento tanto atteso dell’anno è arrivato perché questa sera Iginio Massari a Masterchef Italia 10 metterà gli aspiranti chef alla prova con uno skill test al cardiopalma. Sarà questo il momento clou della puntata di questa sera del cooking show di Sky che vedrà a capo di tutto, come sempre, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i tre giudici di questa edizione di successo. Gli ascolti continuano a volare alto e questo lascia sperare in una riconferma dei tre e anche del programma diventato ormai un vero e proprio cult per gli appassionati.

Ad aprire la nuova puntata del programma sarà come sempre la Mistery Box questa sera a base di pancetta, ingrediente internazionale, versatile, conosciuto da tutti e utilizzato in moltissime preparazioni. Gli aspiranti Masterchef sono chiamati a creare un piatto in cui la pancetta sia protagonista anche in versione dolce, a chi toccherà questa difficile prova?

Chi riuscirà a spuntarla avrà un vantaggio nella seconda prova anche se questo spesso non coincide poi con la vittoria. Ospite della seconda prova della serata sarà la chef che Massimo Bottura ha voluto alla guida della Gucci Osteria di Firenze, Karime Lopez. Sarà lei a mostrare tre piatti in cui poi i concorrenti dovranno cimentarsi per sputarla e passare alla terza prova con un vantaggio in più in uno Skill Test complicato che riporterà Iginio Massari a Masterchef Italia 10.

La prova sarà suddivisa in tre sfide ed estremamente tecniche segnando così l’eliminazione di uno dei concorrenti di questa edizione, chi sarà l’eliminato della puntata del 28 gennaio? Siamo sicuri che i fan saranno felici di rivedere il re della pasticceria italiana soprattutto perché per un attimo abbiamo sperato che lui stesso diventasse giudice del programma insieme a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ma non è stato così, almeno per questa edizione.