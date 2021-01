Il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini parla del pubblico di Sanremo 2021 e lo boccia nel modo più assoluto. Franceschini supporta tutti coloro che trovano incongruente e fuori da ogni logica l’accoglienza del pubblico in presenza al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival numero 71.

Ma Amadeus, la Rai, la direzione e la produzione artistica di Sanremo 2021 non intendono rinunciare alla presenza di un ristretto numero di persone in teatro. Senza pubblico non sarebbe Sanremo. Tuttavia il compromesso c’è già: il pubblico sarà costituito da coppie di figurati. Potranno così occupare poltrone vicine, distanziate almeno un metro dalle altre, e fare da pubblico al Festival sarebbe a tutti gli effetti un lavoro in quanto i figurati sarebbero pagati.

Non sono mancate le polemiche già negli scorsi giorni. Il Teatro Ariston di Sanremo va considerato uno studio televisivo oppure un teatro? I teatri italiani sono ancora chiusi, sottolineano in molti, quindi anche l’Ariston dovrebbe rimanere chiuso, per una questione di rispetto nei confronti degli altri teatri dislocati sul territorio. Se riapre l’Ariston, la richiesta è quella di riaprire anche tutti gli altri teatri.

C’è chi invece sostiene che l’Ariston, in quanto location di un programma televisivo come il Festival di Sanremo, debba essere inquadrato come uno studio TV, piuttosto che come un teatro. In questo caso, allora, si potrebbe effettivamente pensare alla strategia dell’arruolamento dei figurati in sostituzione del pubblico tradizionale. Non sarebbe la prima volta: nei programmi TV, in epoca covid-19, il pubblico è infatti costituito esclusivamente da figurati retribuiti dalla produzione per occupare i posti a sedere.

Anche Franceschini si esprime sul pubblico di Sanremo 2021. Il ministro di Beni culturali e turismo si allinea al pensiero di Roberto Speranza e lascia un commento su Twitter:

“Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Intanto gli annunci della Rai per la ricerca delle coppie di figuranti, conviventi tra loro, sono già partiti.