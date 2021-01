Ben presto arriveranno sul mercato due nuovi smartphone Xiaomi compatibili con la ricarica rapida a 67W. Come riportato da ‘XDA Developers‘, la notizia è emersa da un’analisi svolto sulla nuova MIUI 12.5 beta, da cui si è potuto evincere che i dispositivi saranno chiamati rispettivamente con i nomi in codice ‘star‘ e ‘mars‘. Il fatto che tale indiscrezioni siano venute fuori dopo l’annuncio del top di gamma Xiaomi Mi 11 lascerebbero pensare a telefoni anche più potenti o comunque con fotocamere meglio ottimizzate. Può darsi si stia parlando degli Xiaomi Mi 11 Ultra o Mi 11 Pro, chi può dirlo adesso.

In ogni caso, i due telefoni sembrano avere più di un’affinità, avendo sigle molto simili (vengono identificati con le sigle K1 e K1A, cosa che lascia pensare a due varianti dello stesso device). Un’altra ipotesi plausibile è che si tratti dello stesso dispositivo con alcune piccole modifiche (perché magari destinato a mercati diversi). Il modello ‘star’ dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 888, l’ultimo chipset della Qualcomm. Come vedete, il produttore cinese ce la sta mettendo tutta per consolidare la propria forza, sia in Cina che negli altri Paesi, complice anche il tonfo di Huawei, che, per via del ban USA, non sta di certo dando il meglio di sé (da lì anche la vendita del sub-brand Honor, pronto ad agire in piena autonomia rispetto a Huawei, proprio per svincolarsi delle restrizioni commerciali imposte dall’amministrazione Trump).

Meglio battere il ferro finché è caldo, questo dovrà essere il motto dell’OEM, che non intende fermarsi per nessun motivo al mondo, e fare sempre meglio per imporsi a livello globale, e farsi conoscere da sempre più fasce di utenti. Siete tra quelli che daranno fiducia a Xiaomi quest’anno? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.