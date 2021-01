Per i quarti di finale di Coppa Italia si prospetta questa sera 28 gennaio la sfida Napoli-Spezia allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Vi state chiedendo dove vedere la partita? Il match è previsto per le ore 21, e sarà visibile in chiaro su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). Allo stesso modo, la diretta streaming di Napoli-Spezia potrà essere seguita da PC, iPhone e dispositivi Android attraverso il servizio RaiPlay. Gli azzurri cercheranno il riscatto a tutti i costi dopo il brutto KO del Bentegodi contro il Verona di Juric (3-1).

I precedenti recenti in campionato danno ragione ai liguri, che ebbero la meglio, sempre in trasferta: dopo essere passati in vantaggio con gol di Petagna, i partenopei persero la partita in superiorità numerica, avendo Nzola pareggiato e Pobega segnato la rete che poi consegnò la vittoria allo Spezia. Chi passerà il turno questa sera dovrà vedersela con l’Atalanta, che l’ha spuntata nella giornata di ieri contro la Lazio di Simone Inzaghi. Piena fiducia a Rino Gattuso da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto ai ragazzi di raccogliere le forze per portare a casa il risultato.

L’obiettivo stagionale è chiaramente la qualificazione alla prossima Champions League, da centrare assolutamente per tenere alte le ambizioni della società (gli introiti principali passano tutti da lì, specie adesso con gli stadi vuoti per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus). Il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3, con Ospina tra i pali, Manolas e Koulibaly al centro della difesa, Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra. Elmas, Zielinski e Demme a centrocampo, con Lozano punta centrale (Petagna non è al meglio), supportato da Insigne e Politano ai lati. Napoli-Spezia, lo ripetiamo, sarà visibile su Rai 2, con fischio d’inizio previsto per le 21.