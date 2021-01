Nessuno poteva aspettarselo, neanche i possessori del Samsung Galaxy Note 10 Lite che avevano dato subito fiducia alla versione low-cost del phablet di Samsung. Che Android 11 facesse capolino sullo smartphone di fascia media già a fine gennaio 2021 era piuttosto una vera e propria utopia. Eppure oggi 28 gennaio possiamo dare la conferma che la distribuzione del prezioso pacchetto con a bordo anche l’interfaccia One UI 3.0 è appena partita in Europa.

Come sottolinea anche SamMobile in questi ore, i primi possessori del Note 10 Lite stanno ricevendo proprio la notifica dell’update Android 11 sul loro telefono. Al momento di questa pubblicazione, gli alert per il downalod sono giunti solo in Francia ma non si esclude che la bella novità arrivi anche altrove e pure in Italia magari già entro la fine della settimana,

Il firmware che soglia l’arrivo di Android 11 sui Samsung Galaxy Note 10 Lite (per il momento solo no brand e dunque non serigrafati) è quello siglato come N770FXXU7DUA8. L’ultima fatica software degli sviluppatori non solo introduce l’ultima versione del sistema operativo Android e anche l’interfaccia proprietaria Samsung One UI nella sua più recente versione 3.0, ma anche la patch di sicurezza valida per il corrente mese di gennaio 2021. Si raccolgono testimonianze di notifiche over the air che preannunciano la disponibilità del pacchetto ma chiunque potrebbe verificare la presenza dell’aggiornamento pronto per il telefono attraverso il solito percorso manuale Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa.

Nell’attesa di toccare con mano l’aggiornamento Android 11 anche sui Samsung Galaxy Note 10 Lite italiani, va detto che spetta allo smartphone un destino alquanto roseo in riferimento agli aggiornamenti. Visto il lancio commerciale del telefono nel 2000 e l’attuale politica software del produttore c’è da aspettarsi che al device sarà assicurato anche Android 12 e 13. Insomma chi ha puntato su questo modello per avere la comodità di una S Pen funzionale e innovativa ma ad un costo decisamente contenuto, da quest’oggi ha un motivo in più per andare fiero del proprio acquisto.