I Samsung Galaxy S21 sono arrivati senza caricabatteria, ormai lo sappiamo, e qualcuno se ne sarà anche fatto una ragione. La scelta è stata dettata da un’esigenza ecologica, allo scopo di preservare il più possibile l’ambiente dallo smaltimento di rifiuti elettronici, altamente nocivi. Chi non ha già un caricabatteria da utilizzare, ha potuto acquistarlo sullo store del colosso di Seul (parliamo dell’unità da viaggio da 25W) al prezzo scontato di 19,90 euro (in luogo dei 38,50 euro richiesti).

C’è, però, un ulteriore sconto di cui approfittare, e che si rivolge direttamente ai nuovi acquirenti dei Samsung Galaxy S21. Lanciando l’app Samsung Members (previa registrazione se non lo si è ancora fatto), bisognerà effettuare l’accesso con le proprie credenziali, ed aprire la sezione dedicata alle offerte sugli smartphone. Da lì potrete trarre un codice sconto da impiegare sul Samsung Store non oltre il 31 marzo 2021 per acquistare un caricabatteria da viaggio al prezzo di 6 euro. Un’iniziativa di cui vorranno certamente approfittare tutti i proprietari dei Samsung Galaxy S21 che purtroppo non dispongono già di un proprio caricabatteria da viaggio, e che si erano già rassegnati all’idea di spendere non meno di 30 euro per portarsene uno a casa. Il colosso di Seul ha dimostrato di essere attento alle esigenze dei propri clienti, mettendo a loro disposizione una promozione che gli consentirà di acquistare il caricabatteria da viaggio al prezzo di appena 6 euro.

Apprezziamo le intenzioni ecologiche che hanno mosso l’azienda sudcoreana a rimuovere il caricabatteria dalla confezione dei Samsung Galaxy S21, anche se per molti, al pari degli altri OEM che pure hanno sposato questa logica, tutto parte dalla volontà di costringere indirettamente gli utenti ad ulteriori spese. Speriamo che il colosso di Seul risponda con i fatti a certe critiche, come nel caso dello sconto previsto per il caricabatteria da viaggio riservato ai nuovi acquirenti dei Samsung Galaxy S21.