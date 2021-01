Bridgerton supera anche La Casa di Carta e The Witcher diventando la serie originale Netflix più vista di sempre sulla piattaforma. Nonostante la competizione con Lupin sul miglior debutto nei primi 28 giorni sulla piattaforma, la serie in costume tratta dai libri di Julia Quinn si aggiudica ora, dopo un mese dal suo esordio, la certificazione di format originale Netflix di maggior successo in termini di visualizzazioni.

Una certificazione che come sempre arriva da Netflix stessa – e non da una società esterna – sulla base di rilevazioni che la piattaforma non rende pubbliche. Inoltre si tratta di flussi registrati sulla base di visualizzazioni non della totalità della serie né di un numero minimo di episodi, ma di connessioni da parte degli utenti che hanno assistito alla serie in questione anche solo per almeno due minuti.

Il fatto che Bridgerton – stando ai dati di Netflix – abbia superato serie ben più radicate nell’immaginario collettivo come La Casa di Carta, diventata un vero e proprio fenomeno di massa negli ultimi 4 anni, è un dato comunque impressionante nonostante le dubbie modalità con cui vengono processati i dati.

La prima produzione fictional di Shonda Rhimes per la piattaforma (che sarà presto seguita da altri format) ha ridefinito la top5 delle serie originali più viste su Netflix battendo il record precedente, che era detenuto da The Witcher con 76 milioni di account collegati con la serie. Solo terza, a questo punto, la quarta parte de La Casa di Carta con “soli” 65 milioni e a seguire la docu-serie Tiger King che lo scorso anno è stata una rivelazione sorprendente con 64 milioni di flussi streaming.

Il successo di Bridgerton ha dunque superato le proiezioni iniziali della piattaforma, che prevedeva quota 63 milioni di connessioni dopo quattro settimane dal lancio, avvenuto il giorno di Natale (qui la nostra recensione). La conferma che la serie ha oltrepassato le aspettative di Netflix e ha scalato la classifica dei format originali più seguiti arriva pochi giorni dopo l’annuncio del rinnovo per una seconda stagione, quanto mai scontato visti i dati. Il feuilleton ambientato nell’Inghilterra dell’era Regency continuerà con 8 nuovi episodi di un’ora dedicati al personaggio di Anthony: sarà l’adattamento del secondo degli 8 libri di Julia Quinn, che intanto stanno andando in ristampa vista l’impennata della richiesta di copie dopo il debutto della serie.