Ci sono ulteriori segnali da prendere seriamente in considerazione oggi 28 gennaio, per quanto concerne la piena distribuzione dell’aggiornamento con Android 11 in Europa per i possessori di un Samsung Galaxy S10. Ad inizio settimana, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, l’upgrade ha ripreso ufficialmente la sua diffusione nel Vecchio Continente coi primi avvistamenti in Svizzera. Ebbene, questo giovedì abbiamo altre ottime indicazioni, se pensiamo al fatto che il pacchetto software sia ormai in procinto di mettere piede anche in Italia.

Aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10: nuovi Paesi europei pronti

In particolare, secondo quanto riportato da Piunika Web con un upgrade del report che risale proprio ad oggi 28 gennaio, pare che un numero più consistente di Paesi europei sia praticamente pronto ad accogliere l’aggiornamento con Android 11 per il tanto discusso Samsung Galaxy S10. La stessa fonte, infatti, evidenzia che Samsung in settimana ha iniziato a diffondere l’aggiornamento One UI 3.0 con il numero di build EUA4 per i vari Samsung Galaxy S10, S10 + e S10e.

Trend che in queste ore si è consolidato in più nazioni, dopo che è stato inizialmente distribuito nuovamente in Svizzera. Più nel dettaglio, l’aggiornamento impostato su Android risulta disponibile da questo pomeriggio sui Samsung Galaxy S10 che sono stati commercializzati in Spagna, Germania, Repubblica Ceca e Paesi baltici. Tanto per citarne alcuni. Tutto questo, per dire che a strettissimo giro dovremmo fare il medesimo step anche in Italia. Probabilmente entro la fine di questa settimana coi prodotti no brand.

Sarà interessante monitorare la situazione nei prossimi giorni, sia per quanto concerne l’effettiva distribuzione dell’aggiornamento con Android 11 per il Samsung Galaxy S10, sia coi primi feedback da parte di coloro che avranno modo di testare il pacchetto software prima di altri. Che ne pensate dello scenario attuale?