Annie Lennox si vaccina contro il Covid-19 e ringrazia pubblicamente chiunque abbia contribuito all’arrivo del vaccino Moderna. Come Arnold Schwarzenegger, la voce di Sweet Dreams ha documentato il momento dell’iniezione postando tutto sui social.

Per l’occasione la co-fondatrice degli Eurythmics si è recata al Dodger Stadium di Los Angeles per ricevere il vaccino direttamente dalla sua auto. Mentre attendeva l’arrivo dell’infermiera con la dose pronta, ha riferito di sentirsi molto eccitata dall’evento: “Sto sorridendo dietro questa mascherina”.

Mentre Annie Lennox si vaccina contro il Covid-19 continua il dibattito sull’utilità e sull’efficacia del farmaco sui social, specialmente tra gli ambienti complottisti e negazionisti della pandemia. Solo recentemente, ad esempio, il nostro Al Bano ha contestato l’affidabilità dei vaccini durante una puntata di Fuori Dal Coro di Mario Giordano, che per replicare ha fatto chiarezza.

Annie Lennox è molto attiva su più fronti: nel marzo 2019, per esempio, ha partecipato insieme a Ed Sheeran, Mary J Blige e tanti altri ad un progetto per supportare il Femminismo Globale. Ciascuno dei partecipanti aveva scelto, per l’occasione, il proprio brano preferito di un’artista femminile e la playlist era comparsa su Apple Music.

Quando Annie Lennox si vaccina contro il Covid-19 dimostra di essere ancora una volta attivista per la scienza, sostenendo la grande lotta contro il virus Sars-CoV-2 che da più di un anno sta tenendo il mondo intero in una morsa. In altre occasioni, infatti, Annie Lennox è in prima linea contro l’HIV e l’AIDS. Il vaccino contro il Covid-19 sta arrivando in tutto il mondo e anche in Italia è in atto un piano strategico per l’immunizzazione della popolazione a partire dalle categorie più a rischio.

Recentemente, inoltre, anche Bill Gates – contestatissimo dai complottisti – ha documentato il momento in cui riceveva il vaccino. Oggi Annie Lennox si vaccina contro il Covid-19 e diventa inevitabilmente testimonial dell’immunizzazione.