Si stanno registrando seri problemi Yahoo Mail in questo mercoledì 27 gennaio. il servizio di posta elettronica non funziona a dovere almeno da un’oretta per un gran numero di utenti. Le difficoltà sono concrete e reali in Italia ma anche nel resto del mondo, quindi possiamo ipotizzare un down globale appena cominciato ma che potrebbe anche protrarsi.

La situazione relativa alle anomalie odierne è ben fotografata da Downdetector in questi minuti. Le segnalazioni di disservizi sono già nell’ordine delle centinaia. In molti lamentano il mancato accesso al servizio già al momento del login. In altri casi, invece, accade che si acceda anche al profilo di posta ma senza alcuna possibilità di consultare i messaggi che non appaiono a schermo. Nello stesso momento, come è ovvio, risulta essere anche impossibile inviare nuove comunicazioni a qualsiasi mittente. Non c’è dubbio che in molti dunque stiano subendo un vero disservizio, soprattutto in quei casi in cui òa casella di posta viene utilizzata anche per lavoro.

L’account Twitter di supporto per i problemi Yahoo Mail @YahooCare, almeno fino ad ora, non ha chiarito quali possano essere le cause delle difficoltà odierne. Oltre ad accogliere le richieste di aiuto di numerosi utenti, il team del profilo non ha fornito neanche delle informazioni relative ad un probabile ritorno alla normalità. Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi sul down corrente.

Aggiornamento 17:25 – L’account di supporto per il servizio di posta elettronica su Twitter ha appena ammesso la criticità dei problemi Yahoo Mail di questo mercoledì. Come visibile nel cinguettio riportato più in basso, proprio Yahoo è a conoscenza delle anomalie ed è già al lavoro per una loro soluzione. Peccato che non vengano fornite tempistiche, neanche approssimative, per un ripristino della situazione alla normalità. Il profilo di assistenza dovrà di certo essere preso come punto di riferimento per eventuali altre comunicazioni.