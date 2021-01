Di spy story è ricco l’universo seriale, ma la prima produzione Apple TV+ non in lingua inglese ha un fascino e una tragicità del tutto peculiari. Ecco dunque che il sì della piattaforma a Tehran 2 non può che essere accolto come una buona notizia. Il rinnovo della serie creata da Moshe Zonder (già ideatore di Fauda su Netflix), Dana Eden e Maor Kohn e prodotta da Apple insieme alla rete israeliana Kan 11 arriva a circa tre mesi dalla conclusione della prima stagione, accolta da recensioni positive a livello internazionale.

La storia al centro di Tehran – superficialmente etichettata come una nuova Homeland – è quella di Tamar (Niv Sultan), giovane hacker e agente del Mossad, inviata nella capitale iraniana per condurre una missione sotto copertura. Il suo obiettivo è predisporre un imminente attacco militare a un reattore nucleare iraniano da parte delle forze militari israeliane.

Sulla sua strada, prevedibilmente, incontra numerosi ostacoli. Nell’allontanare la protagonista dal suo obiettivo, Tehran di Apple TV+ dà prova dell’ottima capacità di sfruttare gli espedienti tipici delle spy story. Uno stato di perenne tensione si impossessa della storia andando oltre le vicende di Tamar e investendo l’intero complesso delle (già problematiche) relazioni tra persone, famiglie, generazioni israeliane e iraniane.

Il rinnovo per Tehran 2 permetterà di dare seguito al finale aperto della prima stagione e di tornare a esaltare i punti forti della serie. Quel che dà spessore alla storia, infatti, non è tanto la vicenda governativa e militare che evidenzia le divisioni insanabili tra Iran e Israele, quanto l’umanità sofferente che paga le conseguenze di quelle stesse divisioni.

Come abbiamo già sottolineato nella nostra recensione di Tehran, le famiglie lacerate da migrazioni forzate e lo scontro tra giovani legati alle tradizioni e coetanei desiderosi di libertà e cambiamento offrono un ritratto a tinte accese di comunità vittime di questioni politiche e ideologiche su cui non hanno alcun controllo.

Tehran 2 vedrà il ritorno del cast già coinvolto nella prima stagione, e in particolare di Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy. Non si conosce però alcuna data di ritorno sul set o avvio della produzione.

La prima stagione di Tehran è disponibile per intero su Apple TV+, che il 22 gennaio ha accolto i primi tre episodi del suo nuovo thriller neo noir israeliano, Losing Alice.