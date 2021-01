Sta per essere completamente dismesso il servizio di videotelefonia UMTS Vodafone e c’era di certo da aspettarselo. La tecnologia è decisamente obsoleta e pure utilizzata da pochissimi utenti ad oggi. Ecco perché l’operatore ha deciso di cessare del tutto la specifica offerta, come comunicato nell’attuale campagna SMS ai suoi clienti (pure riportata da Mondomobileweb).

Cos’è il servizio di videotelefonia UMTS Vodafone? Volendo semplificare, ci riferiamo alla prima tecnologia utile per videochiamate di scena diversi anni fa. Per utilizzare il servizio è stato sempre necessario avere un videotelefono UMTS, trovarsi su rete UMTS (3G e tanto più interfacciarsi con un apparecchio con le medesime caratteristiche. Di certo questo tipo di sessioni antesignane delle moderne video call con le app di messaggistica e non solo non hanno avuto una diffusione di massa, semmai qualche utilizzo in più in ambiente business. Per la cronaca, la tariffazione del servizio era al minuto e dunque poteva anche far scaturire una spesa considerevole per il cliente.

L’operatore rosso sta comunicando ai suoi clienti che proprio il sevizio di videotelefonia con tecnologia UMTS sarà dismesso del tutto il prossimo 15 febbraio. Come già evidenziato, di certo non sono molti i clienti interessati ancora all’offerta ma sarà un bene per loro mettere in conto che, tra poco più di una quindicina di giorni, la modalità di comunicazione sarà del tutto mandata in pensione.

Le alternative al servizio di videotelefonia UMTS Vodafone, ad oggi, sono molteplici e tutte valide. Gli orfani della tecnologia già da tempo saranno passati alle videochiamate effettuate con le app più note come WhatsApp, Zoom, Skype, Microsoft Teams e molte altre ancora come anche la più recente Signal.. Il traffico dati della propria offerta con il vettore mobile potrà sempre essere utilizzato per le sessioni con amici, colleghi e parenti: altro che tariffazione al minuto che diventa ora e del tutto un lontano ricordo.