Nelle stories di Instagram troviamo un discorso di Salmo contro i rapper emergenti. Italiani, ovviamente. L’artista sardo è ormai uno dei maggiori punti di riferimento della scena italiana, posizione che ha conquistato dopo anni di militanza nell’hardcore, nel nu metal e infine vero e proprio master of ceremony che con la crew della Machete Empires ha fatto svoltare tantissimi artisti.

Il rap italiano non viene considerato all’estero

Proprio dall’alto della sua esperienza Salmo si è più volte pronunciato per dire la sua sulla scena italiana, specialmente sul mondo del rap. Quando non lo fa sui social, tuttavia, lo fa nei suoi testi.

A questo giro il discorso di Salmo contro i rapper emergenti parte da un discorso più ampio: perché il rap italiano non viene considerato all’estero? Questa la domanda che in molti si pongono, e per questo il rapper sardo snocciola un concetto molto semplice: “Non abbiamo un’identità”.

Troppe volte, infatti, i rapper lamentano questa grave carenza di seguito dall’estero. Il motivo, Salmo, lo individua nella continua tendenza all’imitazione. “Non siamo originali”, continua la voce di 90min. Per questo il rap italiano passa inosservato. Perché il rap italiano non è originale? Perché tutti tendono ad imitare la scena americana, francese, tedesca e via discorrendo. Con questo atteggiamento non verrà fuori il vero sound italiano.

Salmo contro i rapper emergenti

Il messaggio di Salmo contro i rapper emergenti è rivolto principalmente a coloro che non riescono ad affermarsi nemmeno nel proprio territorio. Il discorso si fa più specifico, e troviamo esempi a tutte le ore di tutti i giorni: gli emergenti, sottolinea Salmo, si atteggiano come “criminali credibili” ma senza applicare lo stesso impegno nella musica. Tanta superficie, dunque, ma ben poca sostanza per potersi affermare sia nel proprio territorio che a livello nazionale, per poi passare alle classifiche estere.

Ecco il messaggio di Salmo contro i rapper emergenti: