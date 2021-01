Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione delle transazioni del cashback sull’app IO non registrate e calcolate ai fini della partecipazione al programma. L’anomalia ha riguardato il circuito PagoBancomat per il quale, pure come raccontato, c’è stata la necessità di attendere il giorno 20 gennaio per un nuovo conteggio delle operazioni. Peccato che da allora qualche anomalia ci sia ancora, anche il riferimento del primo periodo di cashback di dicembre. Per fortuna, sulla questione, è stato appena diramato un comunicato ufficiale proprio dalla società Bancomat S.p.A che dovrebbe assicurare un po’ tutti.

Sono ancora in corso, in pratica, i calcoli definitivi per l’Extra Cashback di Natale; l’accredito degli importi maturati avverrà nel breve tempo per tutti quegli utenti interessati dall’anomalia tecnica. La società Bancomat S.p.A ha ammesso una specifica tipologia di malfunzionamenti nel periodo esatto che va dal 18 al 29 dicembre. Nel preciso lasso di tempo è capitato che è venuta a mancare proprio l’acquisizione delle transazioni avvenute con circuito PagoBancomat.

Le transazioni del cashback sull’app IO mancanti per dicembre, in realtà, sono già state tutte acquisite ora. Quello che manca è il ricalcolo delle stesse nel computo finale delle operazioni valide alla partecipazione del programma nel primo periodo “extra” di dicembre 2020. Potrebbe capitare anche quanto segue: chi, per ora, non aveva raggiunto la soglia delle 10 transazioni valide per ottenere il rimborso potrebbe a breve vedersi riconosciuto questo diritto proprio per il raggiungimento del numero minimo di acquisti con carta elettronica.

Tutti gli utenti interessati dall’anomalia tecnica fin qui descritta farebbero bene a tenere d’occhio tutte le transazioni del cashback sull’app IO per il periodo di dicembre. Nella specifica sezioni, nei prossimi giorni, più di qualcuno potrebbe constatare la crescita delle operazioni valide nel programma e di conseguenza anche il valore dell’importo dovuto per il rimborso. L’accredito di quest’ultimo (sempre per il primo periodo di icembre) arriverà non oltre fine febbraio sull’IBAN fornito per l’iniziativa di Governo.