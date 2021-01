Piace tanto il Samsung Galaxy S20 FE, e forse oggi 27 gennaio anche di più, essendo offerto su Amazon al prezzo di 500,36 euro (modello 4G). Il device in questione risponde alla versione italiana, nella colorazione Cloud Lavender e con spedizione gratuita. Il risparmio rispetto al listino originale di 168,64 euro (la svalutazione di un dispositivo Android è veloce, ma considerate pure che parliamo di un telefono che non ha nemmeno un anno d’età, ed è ancora nel pieno del supporto software). Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, e fatto recapitare a casa vostra mercoledì 3 febbraio. I pezzi disponibili potrebbero non essere tanti, quindi vi conviene affrettarvi senza perdere altro tempo se davvero siete interessati ad acquistare il Samsung Galaxy S20 FE al prezzo di 500,36 euro.

Il telefono, per chi poco lo conoscesse, ricorda molto da vicino la serie dei Galaxy S20, da cui trae ispirazione. Il Samsung Galaxy S20 FE include uno schermo Super AMOLED da 6.5 pollici FullHD+ (forato al centro per il contenimento della fotocamera frontale), e tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 12MP, un grandangolo ed un teleobiettivo. Il device è spinto dal processore Exynos 990, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), ed una batteria da 4500mAh.

Si tratta di uno smartphone molto ben bilanciato, che difficilmente deluderà le vostre aspettative (anche se molto dipende dalle esigenze che avete). In ogni caso, se avete proprio deciso di puntare sul Samsung Galaxy S20 FE, questo è il momento buono per portarvelo a casa (pensarci anche solo poco tempo potrebbe pregiudicare la vostra possibilità di approfittare dell’offerta di oggi 27 gennaio). Se non avete mai comprato prima uno smartphone online ed avete qualche dubbio a riguardo contatteci pure per rivolgerci qualche domanda: saremo felici di provare a chiarirvi le idee.