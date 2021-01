Dopo diversi giorni lo Xiaomi Mi Band 5 ritorna disponibile ad un prezzo piuttosto conveniente su Amazon. Il costo di questo fitness tracker non è calato molto da quando è arrivato sul mercato, è stato difficile trovare prezzi inferiori ai 30 euro, ma finalmente quest’oggi su Amazon si può approfittare di alcuni vantaggi che lo riguardano. Chi quindi desidera avere tra le mani lo Xiaomi Mi Band 5, ecco che su Amazon è possibile acquistarlo ad un prezzo di 29,90 euro.

Di nuovo aggressivo il prezzo per Xiaomi Mi Band 5 su Amazon

Dunque, un’occasione che ci fa ricordare quanto avvenuto durante lo scorso fine settimana. Non un calo vertiginoso di prezzo, ma è al momento l’unico più vantaggioso presente sui vari siti di e-commerce. Ricordiamo come ci sia anche la possibilità di riceverlo con spedizione gratuita per chi approfitta del servizio Prime, è disponibile anche per un mese di prova gratuito e quindi non c’è necessità di abbonarsi per sfruttare tale vantaggio. Trovate l’apposita inserzione nel box qui di seguito, ma dovrete fare molta attenzione alle scorte disponibili.

Ad oggi questo Xiaomi Mi Band 5 è il best buy delle smart band, racchiude alla perfezione il connubio qualità-prezzo, grazie alle importanti caratteristiche che lo compongono. Difficile insomma trovare sul mercato un fitness tracker con queste qualità ad un prezzo alquanto contenuto. Permette di monitorare undici attività sportive, con controllo costante della frequenza cardiaca e mostrando i passi e le calorie bruciate durante la giornata.

Non manca il monitoraggio del sonno e la possibilità di controllare a distanza fotocamera e musica del proprio smartphone con un semplice tocco del piccolo display da 1.1 pollici AMOLED. Insomma, massima attenzione all’offerta Amazon del giorno per Xiaomi Mi Band 5, considerando quanto trapelato oggi 27 gennaio dallo store in questione.