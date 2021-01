Lo spin-off di Vikings, Valhalla, prende forma. La rete History annuncia il folto cast che andrà ad animare le vicende della nuova serie, il sequel dello show storico andato in onda per sei stagioni (l’ultima si è conclusa lo scorso dicembre).

Secondo i primi dettagli, ecco i nomi dei componenti del cast: Sam Corlett (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Frida Gustavsson (Swoon) , Leo Suter (The Liberator), Bradley Freegard (Keeping Faith), Jóhannes Jóhannesson (Cursed), Laura Berlin (Immenhof – The Adventure of a Summer), David Oakes (I pilastri della terra) e Caroline Henderson (Tuya Siempre).

La data di debutto dello spin-off di Vikings non è stata ancora fissata, ma dovrebbe essere lanciatra tra la fine del 2021 o nel corso del 2022. Al timone di Valhalla c’è di nuovo Michael Hirst, creatore della serie originale.

La storia è ambientata all’inizio dell’XI secolo e racconta le leggendarie avventure di alcuni dei più famosi vichinghi: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e il re normanno Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e donne daranno il via a una nuova emozionante storia, mentre combattono per la sopravvivenza in un mondo in continua evoluzione.

Corlett interpreterà Leif Eriksson. Groenlandese, cresciuto ai margini del mondo conosciuto, Leif proviene da una famiglia molto unita e ricca di antiche credenze pagane. Un intrepido e duro marinaio. Gustavsson sarà Freydis Eriksdotter. Fieramente pagano, affascinante e testardo, è un convinto sostenitore dei “vecchi dei”. Come suo fratello, Leif, raggiunge Kattegat come uno straniero ma diventa un’ispirazione per i popoli già insediati. Suter è Harald Sigurdsson. Di origini nobili, è uno degli ultimi guerrieri vichinghi. Carismatico, ambizioso e bello, è in grado di unire sia i seguaci di Odino che i cristiani. Freegard interpreta il re Canute di Danimarca. Un leader vichingo saggio, esperto e spietato. Tiene vicini i suoi amici e i nemici. Le sue ambizioni plasmeranno il corso della storia nell’XI secolo e ne faranno una figura determinante dell’era vichinga.

Jóhannesson interpreta Olaf Haraldson, fratellastro maggiore di Harald. Ambizioso, è un vichingo severo e spietato. Berlin è Emma di Normandia. Giovane e ambiziosa, proviene dalla corte normanna e di sangue vichingo. Politicamente astuta e una delle donne più ricche d’Europa. Oakes è Earl Godwin, l’ultimo sopravvissuto. Capo consigliere del re d’Inghilterra. Henderson è Jarl Haakon. Grande guerriero e leader tollerante, governa Kattegat con mano ferma. Pagano, è riuscito a mantenere Kattegat una città aperta a tutte le fedi in un momento difficile. Diventerà un potente mentore per Freydis, che è attratto dalla sua saggezza.

McIntosh è la regina Ælfgifu di Danimarca. Calcolatrice e ambiziosa, avrà un ruolo importante nelle lotte al potere. Usa il suo fascino e la sua astuzia con grande effetto mentre promuove gli interessi della sua patria mentre cerca di affermarsi nella crescente struttura di potere di Canute. Krogh Niseen è infine Jarl Kåre, e rappresenta una minaccia per i vecchi pagani.