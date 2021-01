Naomi Campbell a Sanremo 2021: lo annuncia il direttore artistico del Festival in un’intervista a La Stampa, in edicola oggi, mercoledì 27 gennaio.

Amadeus svela la presenza di un’altra donna sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: la modella Naomi Campbell a Sanremo 2021 lo affiancherà in una delle cinque serate, sembrerebbe la prima.

La Campbell è infatti attesa in Liguria per aprire la kermesse canora, martedì 2 marzo, se le date dovessero effettivamente rimanere quelle già comunicate.

“Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze”, spiega Amadeus, estasiato da Naomi Campbell, con la quale condividerà il palco del 71° Festival della Canzone Italiana proprio nel corso della serata inaugurale.

26 Campioni in gara e 8 Nuove Proposte a Sanremo. 10 co-conduttrici tra le quali Naomi Campbell e il fidato braccio destro di Amadeus, l’amico mattatore Fiorello. Mentre restano da chiarire ancora alcuni dubbi sulla presenza del pubblico in teatro e sull’eventualità di accogliere la stampa in presenza, oggi viene ufficialmente annunciata la presenza di Naomi Campbell a Sanremo 2021.

A La Stampa, Amadeus dichiara ufficialmente che sarà lei la donna che aprirà la competizione canora.

“La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 è Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze”.

Ma non è tutto. Amadeus ha aggiunto qualche altro dettaglio sulle donne all’Ariston: “In totale vedrete dieci donne al mio fianco: alcune per una sera, altre per tutta la settimana e si rappresenteranno come preferiscono. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”.