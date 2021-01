Si avvicina la fine per una delle fiction più longeve: l’ultimo episodio di Montalbano ha una data di messa in onda.

Stando ai palinsesti Rai con la programmazione di ciò che vedremo la prossima primavera, il Commissario di Vigata saluterà il suo pubblico a marzo 2021. Proprio così: per quanto ne sappiamo, Il metodo Catalanotti rappresenta l’ultimo episodio di Montalbano girato finora.

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, la trama verte sull’indagine di tale Carmelo Catalanotti, usurario e regista teatrale, che ha inventato un metodo recitativo alquanto particolare ed “estremo” per i suoi attori. Montalbano indaga trascinandosi in un mondo in cui realtà e fantasia si intrecciano, ma non solo.

Nell’estate 2019, la casa di produzione Palomar ha girato tre episodi de Il Commissario Montalbano, due dei quali sono stati trasmessi lo scorso anno. Il terzo è stato quindi rimandato al 2021 e con Il metodo Catalanotti cala il sipario sulla fiction Rai, in onda dal 1999.

Il 2019 è stato un anno molto sfortunato per la produzione Palomar. In estate se ne sono andati lo scrittore Andrea Camilleri e il regista Alberto Sironi. Gli ultimi due episodi di Montalbano sono stati diretti da Luca Zingaretti che per l’occasione si è cimentato dietro la macchina da presa.

“Mentre stavamo girando sul set, anche in accordo con la Rai e il produttore Carlo degli Esposti, ho pensato che il testimone dovesse passare quasi naturalmente a me”, aveva dichiarato l’attore romano lo scorso anno. “Ho girato tre episodi, quest’anno ne vedremo due, l’altro credo andrà in onda l’anno prossimo. Ho preso in mano tre film così, però a tutti è sembrata la soluzione migliore.”

“Non ho fatto la mia regia. Ho cercato di rispettare quello che aveva fatto lui, anche perché tutti pensavamo che Alberto sarebbe tornato”, ha continuato Zingaretti. “Alberto ha impostato un suo modo di racconto. Prediligeva delle inquadrature di un certo tipo, aveva un certo stile. Io ho cercato di rispettarlo. Di mio ho messo una malinconica dolcezza, che è quello che provato girando i film. E poi è stata un’esperienza umana importante con tutta la troupe. Dirigere me stesso ma anche sentire che la famiglia si stringeva intorno a me in un ruolo che non mi apparteneva.

Quando vedremo l’ultimo episodio di Montalbano? Stando ai palinsesti Rai Il metodo Catalanotti andrà in onda l’8 marzo 2021, ovvero terminata la programmazione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale.