L’arrivo di nuove serie tv su Apple TV+ a febbraio 2021 mette a frutto l’ulteriore estensione degli abbonamenti gratuiti alla piattaforma, validi ora fino a luglio 2021.

La prima novità del mese riguarda il debutto di Snoopy in Space, una nuova serie animata in 12 episodi incentrata sulle avventure di Snoopy, Charlie Brown e dei Peanuts. In questa prima stagione Snoopy corona il suo sogno imbarcandosi in una nuova e ambiziosa avventura: diventare un astronauta della NASA. Assumere il comando della Stazione spaziale internazionale permetterà al gruppetto di esplorare la Luna e vagare per l’universo. La serie sarà disponibile dal 5 febbraio.

Il 19 febbraio prende invece il via la seconda stagione di For All Mankind, la serie ucronica creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi. I nuovi episodi riprendono il filo della narrazione a partire dal 1983, quando la guerra fredda giunge al culmine insieme alle tensioni tra Stati Uniti e URSS.

Ronald Reagan è diventato presidente e le sue accresciute ambizioni scientifiche e spaziali minacciano di disperdersi nel faccia a faccia tra statunitensi e sovietici per il controllo di preziose materie prime sulla Luna. Ulteriori destabilizzazioni derivano dalla militarizzazione della NASA: alcuni vi si oppongono, altri la considerano un’opportunità per promuovere i propri interessi, altri ancora si ritrovano più che mai coinvolti in un conflitto che potrebbe culminare in una guerra nucleare. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Agli abbonati Starzplay, la piattaforma accessibile dalla stessa Apple TV+ oltre che da Amazon Prime Video Channels, febbraio riserva un’ulteriore novità: la seconda stagione di Pennyworth, disponibile dal 28 del mese. Il crime drama creato da Bob Kane e Bill Finger esplora la vita del maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth, ex soldato dello Special Air Service britannico a capo di un’agenzia di sicurezza.

Alfred scopre di dover fare i conti con la Raven Society, un gruppo che tenta di rovesciare il governo britannico, e per farvi fronte inizia a collaborare con gli agenti americani della No Name League, Thomas Wayne e Martha Kane, futuri genitori di Bruce Wayne/Batman. L’ambientazione è una Londra fittizia degli anni ’50 e ’60.