Law & Order: Unità Vittime Speciali 21 debutta anche in Italia in prima visione in chiaro, il 27 gennaio in prima serata su TopCrime (canale 39 del digitale terrestre), con un primo episodio ispirato al caso Weinstein.

Lo storico procedural ha deciso di dedicare un capitolo al fenomeno #metoo, prendendo spunto dalle vicende giudiziarie dell’ex magnate di Miramax, condannato a 23 anni di carcere dopo essere stato accusato da decine di donne di aver abusato di loro fisicamente e psicologicamente approfittando della sua posizione di potere. La sceneggiatura del primo episodio di Law & Order: Unità Vittime Speciali 21 ha evitato riferimenti a nomi e persone, come di consueto per i format fictional, ma ha ricostruito la storia di un produttore-orco abituato a condizionare le carriere di giovani attrici costringendole a rapporti sessuali non consenzienti.

La trama del primo episodio Law & Order: Unità Vittime Speciali 21 è dunque solo ispirata al caso Weinstein, con la storia di un produttore – che nella serie diventa inglese – accusato di violenze sessuali nei confronti di aspiranti attrici.

Si tratta del primo caso di Sonny Carisi come nuovo vice-procuratore distrettuale: all’inizio di Law & Order: Unità Vittime Speciali 21, infatti, il personaggio interpretato da Peter Scanavino sostituisce Stone (Philip Winchester, uscito di scena al termine della stagione 20) come assistente del procuratore e si ritrova ad affrontare le accuse rivolte a Sir Tobias Moore (la guest star Ian McShane), boss di uno dei più grandi servizi di streaming del mondo abituato ad una prassi criminale di ricatti e costrizioni ad elargire favori sessuali in cambio di una parte in un film.

Ecco le trame dei primi due episodi di Law & Order: Unità Vittime Speciali 21 in onda mercoledì 27 gennaio su Top Crime, intitolati rispettivamente Farò Di Te Una Star e Un Brutto Ritorno A Casa.

Ispirata al caso Weinstein, la vicenda è quella di un produttore inglese appena trasferitosi in America che abusa delle giovani attrici durante i provini.

Reagan, una ragazza che ama divertirsi, si sveglia nel suo letto dopo una notte di bagordi, dolorante e con i vestiti strappati.

La nuova stagione Law & Order: Unità Vittime Speciali 21, composta da 20 episodi, sarà disponibile anche in streaming sul portale gratuito Mediaset Play.