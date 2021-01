Buone notizie per Tenebre e Ossa su Netflix. La trilogia di Leigh Bardugo prende finalmente forma in un adattamento live action che arriverà sulla piattaforma il prossimo aprile.

Per l’occasione, Netflix ha svelato le prime immagini della serie tv, oltre a confermare la data di debutto. La storia di Tenere e Ossa è ambientata in un mondo fantastico, diviso in due da un’enorme barriera di oscurità perpetua. In questo mondo, esistono creature innaturali che si nutrono di carne umana. Protagonista è una giovane soldatessa di nome Alina Starkov che scopre un potere che potrebbe finalmente liberare il suo paese da queste minacce. Ma mentre lotta per affinare le proprie capacità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono tutti in guerra tra loro, e per sopravvivere ci vorrà più della magia. Con queste mostruose minacce che incombono, la nostra protagonista deve rinunciare a tutto ciò che ha imparato per addestrarsi e diventare parte di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha.

In Tenebre e Ossa su Netflix verranno utilizzate due linee temporale per poter così raccontare anche la duologia della scrittrice, ovvero Sei di Corvi. Lo showrunner Eric Heisserer ha rivelato:

Abbiamo lavorato senza sosta per realizzare un’atmosfera perfetta per terre immaginarie come Ketterdam e Ravka, con lingue inventate, uniformi, denaro e scelte artistiche particolari che partono dalla scenografia ai costumi. I lettori dei libri, quando leggono, si immergono completamente nel mondo di Grisha. E spero che accadrà lo stesso con la serie tv. Spero che sia nuovi che i vecchi fan provino la stessa sensazione quando vedranno lo show.

Nel cast di Tenebre e Ossa su Netflix troviamo: Jessie Mei Li nel ruolo di Alina Starkov; Archie Renaux interpreta il suo amico d’infanzia Malyen Oretsev; Ben Barnes è il generale Kirigan, alias il Darkling a capo della Seconda Armata, la magica élite militare del regno dei Grisha; Kit Young è il giocatore d’azzardo e tiratore scelto Jesper Fahey; Amita Suman è Inej Ghafa; Freddy Carter interpreta Kaz Brekker; Danielle Galligan è l’abile Nina Zenik; Calahan Sjogman è il cacciatore di streghe Matthias Helvar.

Tenebre e Ossa debutta su Netflix il 23 aprile 2021. Di seguito la galleria di foto della serie: