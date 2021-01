Qual è l’età minima per TikTok, Facebook, Instagram ma anche altri social? Quando è possibile iscriversi alle piattaforme più note in voga, anche se minori? I recenti tragici fatti di cronaca che sembrano mostrare un nesso tra social appunto e gesti estremi (addirittura) di bambini porta in auge quest’argomento molto spinoso. Troppo spesso i genitori non conoscono la normativa vigente e per questo motivo, sono anche complici di registrazioni che non andrebbero mai eseguite prima del tempo.

La questione dell’età minima necessaria per iscriversi ai social è messa in evidenza nel Gdpr (General Data Protection Regulation) della comunità europea. Proprio l’atto legislativo entrato in vigore nel 2018 regolamenta il trattamento dei dati e il diritto alla privacy e da delle precise indicazioni sull’utilizzo dei social da parte dei minori. Dunque l’offerta diretta di servizi da parte delle società dell’informazione proprio ai più giovani è possibile dal compimento dei 16 anni. Volendo anticipare questo traguardo è necessario ottenere (da parte delle piattaforme) il consenso preventivo di un genitore chi ne fa le veci.

Partendo dal GDPR comunitario, la regolamentazione nei paesi membri piò essere personalizzata. In Italia, nello specifico, è un po’ diversa e per questo va specificata. L’età minima per TikTok, Facebook, Instagram e servizi similari nel nostro pese è quella di 14 anni. La soglia si abbassa ulteriormente a 13 anni, nel caso di dichiarato consenso e supervisione dei genitori.

Le indicazioni fin qui riportate potrebbero suonare strane per molti. Non è un caso che molti minori accedono alle piattaforma ben prima dei limiti fin qui proposti. Secondo una ricerca effettuata nel 2019 da Osservare Oltre per il Tg3 è venuto fuori che ben l’84% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni è iscritto ad un social. Per aggirare la questione del limite di età è stata semplicemente dichiarata una data di nascita diversa. Sono senz’altro necessari più controlli e verifiche automatiche e manuali su questo fronte.