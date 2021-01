Rivelazione della quarta stagione della serie sulla Corona inglese, Emma Corrin ha dato vita ad una principessa Diana giovanissima, sofferente, fragile ma anche volitiva ed empatica che ha conquistato il pubblico facendo rivivere agli inglesi ma anche al resto del mondo quella favola triste che sarebbe finita in modo tragico.

Dopo aver interpretato Diana negli anni del fidanzamento con Carlo e del matrimonio contrassegnato da tradimenti e conflitti, la 23enne inglese Emma Corrin lascerà il posto all’australiana Elizabeth Debicki nella prossima stagione della serie di Peter Morgan: sarà l’attrice di Tenet ad interpretare la Diana più matura che andrà incontro al divorzio e a nuovi amori prima di trovare la morte nel 1997 a Parigi a soli 36 anni.

Durante un’intervista a The Guardian, Emma Corrin ha detto di essere pronta a lasciarsi alle spalle il ruolo di Principessa del Galles e tuffarsi in nuove opportunità, nonostante il dispiacere di aver partecipato ad una sola stagione dell’acclamata serie Netflix (qui la nostra recensione).

Emma Corrin ha sempre saputo che avrebbe interpretato la giovane Diana esclusivamente in The Crown 4, per poi essere sostituita da un’attrice più adulta nelle stagioni successive (la quinta e, a sorpresa, anche la sesta inizialmente non prevista). Di conseguenza, anche per non restare ingabbiata nel mito ancora popolarissimo di Diana, ora l’attrice guarda avanti a nuovi ruoli, che certamente non tarderanno ad arrivare dopo l’entusiasmo suscitato dalla sua performance.

Anche se sono triste di aver fatto solo una stagione, ho sempre saputo che era tutto ciò per cui stavo firmando, e l’ho interpretata da 16 a 28 anni. L’ho portata da ragazza a donna e ho adorato quell’arco. Ma sono anche molto contenta di andare avanti. L’industria adora etichettare. Prima riesco a smettere di interpretare un’inglese elegante, meglio è, anche se è quello che sono.

Ora l’auspicio di Emma Corrin è di lanciarsi in un progetto completamente diverso dal period drama di Netflix, ad esempio le piacerebbe interpretare “un film grintoso e indipendente, magari in Scozia o qualcosa del genere“, per poter sfoggiare “un accento assurdo e capelli rossi fluenti“. La Corrin è dunque alla ricerca di un cambiamento radicale per ruolo ed ummagine, per dimostrare la sua versatilità nel calarsi in personaggi differenti da ciò che la sua apparenza potrebbe suggerire. Intanto si prepara ad una stagione dei premi che potrebbe portarle molte candidature ai principali Awards per la sua Diana. E chissà che non torni in scena anche in The Crown 5 per un cameo vista la calorosa accoglienza del pubblico.