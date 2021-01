Sono due ottimi compagni di viaggio i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, da poter utilizzare in Italia anche come strumenti per misurare la pressione arteriosa o per effettuare un elettrocardiogramma (non potranno comunque mai sostituirsi alle apparecchiature mediche, questo è bene premetterlo). Come riportato da ‘samsungmobilepress.com‘, le funzioni erano entrambe arrivate sul Samsung Galaxy Watch Active 2 l’estate scorsa in Corea del Sud, ed erano in attesa delle relative certificazioni per poter essere rilasciate anche in altri Paesi. A dicembre scorso l’app Samsung Health Monitor, utile per effettuare le misurazioni, ha accolto il marchio CE.

I proprietari dei Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, grazie all’integrazione delle funzioni per misurare la pressione arteriosa e per effettuare un elettrocardiogramma, potranno prendersi cura della propria salute in maniera assai semplificata. Precisiamo che sarà necessario calibrare prima l’orologio intelligente (operazione da ripetere almeno ogni 4 settimane per ottenere risultati più attendibili) con i risultati forniti da un apparecchio medico, sarà molto facile rilevare la pressione arteriosa, direttamente dall’app Samsung Health Monitor, tramite l’analisi delle pulsazioni, rilevate dai sensori di monitoraggio del battito cardiaco.

La funzione elettrocardiogramma rileva l’impulso elettrico del cuore tramite un sensore dedicato. Per prima cosa, servirà sedersi, stringere per bene i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 al polso, poggiare il l’avambraccio su un piano stabile, lanciare l’app Samsung Health Monitor e sfiorare per 30 secondi il pulsante mostrato a schermo. Per disporre di entrambe le funzioni, occorrerà installare l’ultima release dell’app Samsung Health Monitor sul proprio smartphone e sull’orologio. L’aggiornamento per gli smartwatch partirà ufficialmente il prossimo 4 febbraio (prima di allora non sarà ancora possibile sfruttare le nuove funzioni). Tutto dovrebbe essere più o meno chiaro, ma restiamo a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda, promettendovi di rispondere nel più breve tempo possibile.