È passato poco più di un anno da quando Death Stranding calamitò le attenzioni della popolazione dei videogiocatori. Un lasso di tempo in cui è stato completato e ampiamente digerito dalla community. Che ha potuto apprezzarne le diverse sfumature narrative e videoludiche.

D’altra parte, quando si parla di un’opera curata da Hideo Kojima non ci si può di certo fermare a raschiarne esclusivamente la superficie. Ogni elemento è messo lì per una precisa ragione, e spetta agli utenti riuscire a carpirne ogni potenzialità.

E sarà un Death Stranding che farà il suo ritorno a stretto giro, in virtù dell’approdo sul mercato della nuova e fiammante PS5. Un appuntamento che Hideo Kojima e il suo team non si sono assolutamente voluti perdere. La caratura tecnica dell’opera beneficerà in questa sede di un sostanzioso upgrade, che ne eleverà la qualità complessiva. E parrebbero non essere solo questi i piani del producer nipponico.

Death Stranding ha ancora qualcosa da raccontare?

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, per Death Stranding si profilerebbero cose piuttosto interessanti. E che potrebbero stuzzicare l’appetito anche di quegli utenti che il gioco lo hanno ampiamente finito a suo tempo.

Stando ai rumor, non sarebbe infatti da escludere la possibilità che per il titolo si profili una nuova giovinezza. Il tutto grazie a un’espansione che permetterebbe di ampliare ulteriormente la narrazione.

Un’eventualità da non prendere sotto gamba, ma allo stesso tempo da maneggiare con la dovuta cura. Sappiamo bene come il maestro Kojima si sia dimostrato fermo sulle sue posizioni, e tempo addietro aveva escluso la possibilità che il gioco vedesse arrivare nuovi contenuti al suo interno.

Certo è che, magari, la possibilità di confrontarsi con un nuovo hardware senza per forza di cose allestire un titolo da zero potrebbe averne solleticato l’ego. Resta quindi da vedere cosa accadrà a Death Stranding nel momento in cui metterà per la prima volta piede su PS5.

