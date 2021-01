L’esordio di Call of Duty Mobile sulla scena videoludica ha rappresentato un po’ un rito di passaggio per la serie. Un franchise tanto maestoso quanto quello di Activision non poteva sottrarsi a quello che si può definire un obbligo morale. Vale a dire supportare il mercato ludico dedicato al mondo di smartphone e tablet.

Come altri prima di lui (chi ha detto Fortnite? Ndr), era quindi nell’aria che anche Call of Duty Mobile facesse capolino sugli scaffali digitali degli store dedicati. E chiaramente non è mancata la vivace risposta della community, che ha da subito affollato il campo di battaglia. Milioni sono stati gli utenti che si sono riversati all’interno del titolo, complice la diffusione in versione gratuita che ha pompato non poco i numeri.

Call of Duty Mobile si aggiorna, una ventata di novità

Chiaramente leader del settore – soprattutto in ambito sparatutto e battle royale – non lo si diventa di certo per caso. È necessaria attenzione e pianificazione, e in questo Epic Games col suo Fortnite ha fatto decisamente scuola.

Ecco quindi che ingolosisce non poco la Stagione 1 di Call of Duty Mobile, un pacchetto che porta immancabilmente un carico di contenuti non indifferente. Basterebbe il Pass Battaglia da solo, con cinquanta livelli da scalare e altrettante ricompense da sbloccare. A questo si aggiunge invece anche una nuova mappa, Reclaim, e una nuova arma, il fucile tattico SKS.

Chi invece è alla ricerca di una sfida che entri subito nel vivo, non potrà più fare a meno della modalità Battle Royale Blitz. In questa a sfidarsi saranno 40 giocatori, con la zona finale si formerà dopo soli 10 minuti dall’inizio della partita. Non c’è bisogno di sottolineare quindi come l’azione di gioco entrerà nel vivo da subito, con gli utenti che saranno chiamati all’azione nell’immediato.

Questa è soltanto la punta di un iceberg tutto da scoprire (e da giocare), con ulteriori novità che non mancheranno di palesarsi nel corso delle prossime settimane.

Fonte