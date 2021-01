Ci sono almeno tre vulnerabilità significative che in queste ore sono state risolte per gli utenti iPhone che hanno iniziato a testare l’aggiornamento iOS 14.4. Al di là di alcune funzioni secondarie introdotte con il pacchetto software, infatti, oggi 27 gennaio è importante concentrarsi sulle informazioni trapelate nella tarda serata di martedì sul nuovo upgrade. Siccome in giornata in molti avranno modo di testare l’upgrade, cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro, grazie all’ultima mossa di Apple in ordine di tempo.

Disponibile l’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone: cosa cambia dal 27 gennaio

In particolare, è impossibile non dare continuità alle indicazioni ottenute nei giorni scorsi. Nello specifico, il pacchetto software in questione si sta concentrando su almeno tre importanti vulnerabilità che ci siamo messi alle spalle una volta per tutte. Tutto ci rimanda ad un documento di supporto per la sicurezza condiviso proprio da Apple, con cui viene fatta chiara menzione dei problemi che hanno colpito il kernel e WebKit. Questioni che, a conti fatti, hanno interessato tutti gli iPhone e iPad con iOS.

Attenzione soprattutto alla vulnerabilità del kernel, perché stando alle informazioni contenute nel suddetto documento, pare che il problema in questione potrebbe consentire a un’applicazione dannosa di vedere aumentati i privilegi. Inutile dire che, senza una pezza, il rischio di andare incontro a brutte sorprese sia molto alto. Nel secondo caso, l’aggiornamento iOS 14.4 appare indispensabile, in quanto viene archiviato una volta per tutte un problema di WebKit che consentiva a un utente malintenzionato di causare da remoto l’esecuzione di codice arbitrario.

Per il resto, nei prossimi giorni ne sapremo di più sul nuovo aggiornamento iOS 14.4, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria degli iPhone meno recenti. L’auspicio è che Apple non abbia fatto danni, ma dovremo attendere almeno una settimana per avere certezze in merito.