Qual è il pensiero di Al Bano sul vaccino anti Covid? L’argomento, ormai, ha fatto riscoprire il lato opinionista degli artisti che in ogni buona occasione, specie durante le ospitate televisive, dicono la loro sulla pandemia e sulle misure restrittive.

Ieri sera, 26 gennaio, il cantautore di Cellino San Marco è stato ospite di Fuori Dal Coro, il format televisivo condotto da Mario Giordano su Rete 4. Nel corso della puntata si è parlato, ovviamente, della pandemia e dei suoi effetti, anche in termini economici. Ricordiamo inoltre che Al Bano è un imprenditore e in Italia si è registrata una forte crisi a partire dallo scoppio della pandemia, per via del lockdown in posto dal Governo nei primi mesi.

Quando si parla di Coronavirus, del resto, è inevitabile parlare del vaccino. La campagna di vaccinazione è già partita ma per il momento interessa solo determinate categorie. Mario Giordano ha chiesto ad Al Bano se si farebbe il vaccino e la risposta del cantautore ha spiazzato lo stesso conduttore:

“Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”.

C’è già chi parla di un Al Bano no vax, e la sua affermazione ha trovato subito la replica di Mario Giordano che ha riferito che l’Agenzia Europea per i farmaci ha garantito la sicurezza del vaccino. Al Bano non ha precisato su quali fonti basa la sua affermazione, e la sua opinione arriva proprio nel periodo in cui arrivano notizie incoraggianti sulla sperimentazione del farmaco Pfizer. Il Paese, addirittura, ha già avviato le vaccinazioni sugli adolescenti.

Probabilmente Al Bano si riferiva ai dati sugli effetti collaterali, che comunque una certa letteratura medica e un consistente numero di studi hanno riportato come comuni e non gravi. Per il momento l’opinione di Al Bano sul vaccino anti Covid ha dato il la a molte ipotesi sulla posizione del cantautore rispetto al farmaco più atteso di questo periodo storico.