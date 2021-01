Ci sarà un concerto dei System Of A Down in streaming per raccogliere fondi, questo l’annuncio della band di Serj Tankian postato sui social. L’intento è quello di raccogliere fondi per i soldati armeni feriti. Tra il settembre 2020 e il 10 novembre la Repubblica dell’Artsakh è stata il teatro di un sanguinoso conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaijan, noto anche come il secondo conflitto del territorio conteso del Nagorno-Karabakh.

I System Of A Down e l’Armenia

I System Of A Down, naturalizzati americani, non hanno mai dimenticato la loro Terra e per questo hanno scelto di mettersi in prima linea con la loro musica per raccogliere fondi destinati alle cure dei soldati armeni feriti. Il loro impegno è collimato anche nella pubblicazione dei primi due inediti dopo tanti anni di silenzio, Protect The Land e Genocidal Humanoidz.

Un concerto dei System Of A Down in streaming

Il concerto dei System Of A Down con raccolta fondi avrà luogo il 30 gennaio 2021 alle ore 18, ora italiana, sul canale YouTube ufficiale della band. I SOAD hanno anche annunciato la presenza di ospiti speciali di cui presto verrà rivelato il nome. Al termine dello show, inoltre, verrà trasmesso per la prima volta il video ufficiale del singolo Genocidal Humanoidz, secondo e ultimo singolo lanciato a fine 2020 e che ha siglato il ritorno della band in studio.

Di un ritorno discografico ufficiale della band di Serj Tankian non si è ancora parlato, anche se l’uscita dei due singoli ha fatto sperare i fan. Il loro ultimo album è Hypnotize, uscito nel 2005 e forte di singoli come la title-track e Lonely Day.

In particolare, i fondi raccolti dal concerto dei System Of A Down serviranno ad acquistare protesi destinate ai militi mutilati dal conflitto con l’Azerbaijan ma anche a sostenere una terapia laser in grado di ridurre le cicatrici e alleviare il dolore delle ferite.