Non è impossibile, ma sembrerebbe molto difficile che il OnePlus 9, nemmeno il modello Pro, includa un sensore periscopico, caratteristica per alcuni indispensabile per l’arsenale fotografico del proprio smartphone. Il noto leaker Max Jambor ribadisce che nessuno delle due varianti presenterà un sensore periscopico per zoom ben oltre la media, pur presentando una serie di ottimizzazioni generali che innalzeranno il tasso qualitativo del comparto. Il team di XDA Developers ha analizzando a fondo le ultime versioni dell’app fotocamera ufficiale di casa OnePlus, facendo saltare fuori diverse novità software attualmente in lavorazione, e che interesseranno di sicuro i prossimi dispositivi.

Il OnePlus 9 potrebbe accogliere la funzione Tilt-Shift, una modalità in grado di far apparire le cose più piccole di quanto non siano nella vita reale (molto utile ai fini del ‘modellismo’). Tra le novità anche Starbust, un’opzione che applica un particolare effetto luminoso quando si fotografano fasci di luce molto intensi (proprio come stelle, dal centro della sorgente luminosa dovrebbero partire fasci di luce che si irradiano verso l’esterno), e Moon Mode, per scattare foto suggestive alla luna attraverso una raccolta di filtri e strategie software (senza avere bisogno di zoom periscopici).

Spazio anche a Hyperlapse e Focus peaking, utili rispettivamente ad introdurre una più avanzata modalità time-lapse (affinché il tempo di riproduzione dei filmati appaia più veloce del normale) ed alla visualizzazione a schermo di tutti i punti in cui l’autofocus è ideale (la si trova nelle DSLR). Come potete vedere, ci sono molti modi per ampliare le capacità fotografiche di uno smartphone, e non sempre di natura hardware. Il OnePlus 9 potrebbe puntare sulle soluzioni software per offrire una serie di novità importanti ai propri utenti. Pensate possa bastare per battere la concorrenza? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.