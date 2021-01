Lutto nel mondo del cinema orientale: l’attrice sudcoreana Song Yoo-jung è morta all’età di 26 anni lo scorso 23 gennaio. L’annuncio è stato dato su Instagram dall’agenzia della giovane star, la Sublime Artist Agency, che la segue fin da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma non è da escludersi l’ipotesi del suicidio. Infatti non sarebbe la prima volta che il cinema orientale perde giovani star: prima di Song, anche Goo Ha-ra, stella del k-pop morta nel 2019, era vittima di cyberbullismo.

Song Yoo-jung era nata l’8 giugno 1994 in Corea del Sud. Ha iniziato la sua carriera come modella per un noto marchio di cosmetici. Successivamente, il lancio sul piccolo schermo: il suo debutto come attrice avviene nel 2013 con la serie Golden Rainbow per la rete coreana di MBC. Il pubblico coreano la conosceva principalmente per il ruolo che ha avuto in un’altra serie televisiva, sempre in onda sulla stessa emittente, Make A Wish, dove è apparsa in 120 episodi prodotti tra il 2014 e il 2015 nei panni del personaggio Han Da-won. Più recentemente, Song era entrata a far parte del cast di School 2017, trasmessa dalla rete KBS2, e Dear My Name.

Non solo attrice, ma anche cantante, la giovane Song Yoo-jung aveva tutta una lunga carriera davanti. Nel 2019 aveva inciso un brano con la sua agenzia, mentre le ultime apparizione video risalgono ad alcuni video musicali, girati lo scorso anno.

Sul profilo Instagram dell’agenzia Sublime Artist si legge: “L’attrice Song Yoo-jeong ci ha lasciato. Yoo Jung-i è sempre stata una nostra amica in grado di rendere felice chiunque con un sorriso luminoso, ed è stato un attrice meraviglioso che ha recitato con passione più di chiunque altro. Grazie per esserti unita a noi della Sublime Artist Agency. Ti ricorderemo per sempre. Con l’amore di Yoo Jung nel cuore.”