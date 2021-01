Non non più il 4 marzo, come precedentemente annunciato, ma l’11 marzo. Grey’s Anatomy 17 torna in onda con una settimana di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto per via della pausa prolungata della produzione durante le vacanze natalizie. Come già annunciato in precedenza, infatti, i dati della pandemia Covid a Los Angeles hanno imposto uno stop più prolungato alla tradizionale pausa di Natale, ritardo che di conseguenza si riverbera sulla programmazione delle serie televisive.

Grey’s Anatomy 17 torna in onda insieme a Station 19 nella solita collocazione del giovedì sera di ABC dall’11 marzo, con lo spin-off in onda prima del medical drama, in una trama integrata che vede i primi soccorritori della caserma dei pompieri intervenire nelle emergenze per poi aprire al soccorso dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. D’altronde i crossover tra le due serie sono diventati sempre più frequenti negli ultimi 4 anni, anche grazie al fatto che Grey’s Anatomy e il suo spin-off condividono la stessa showrunner Krista Vernoff. Le due serie tornano in onda insieme alla terza stagione di A Million Little Things, che torna in onda il giovedì su ABC dopo Grey’s Anatomy.

Dall’11 marzo Grey’s Anatomy 17 ripartirà dall’enorme cliffhanger del finale di metà stagione, quando Meredith Grey, malata di Covid-19, è stata intubata per un improvviso peggioramento delle sue condizioni, facendo temere per la sua vita. “Nessuno può prevedere come andrà la malattia in una persona sana o in una persona anziana. Non c’è coerenza. E Meredith Grey è una persona giovane e sana, un dottore sano. Il fatto che si sia aggravata così, è super spaventoso per tutti noi, come fan e anche per le persone che convivono con questo. C’è un’urgenza perché si tratta di Covid“, ha dichiarato la produttrice esecutiva Meg Marinis a ETOnline parlando di ciò che vedremo nei nuovi episodi della seconda parte di Grey’s Anatomy 17.

Nei nuovi episodi della quarta stagione di Station 19, invece, ci sarà spazio per un tema molto attuale come quello del razzismo all’interno delle forze di polizia: con la trama di due membri di colore della caserma dei pompieri arrestati durante uno scontro con alcuni agenti, sarà affrontata la questione della giustizia sociale e della brutalità della polizia nei confronti delle minoranze etniche che è al centro del dibattito negli Stati Uniti.

Il ritardo nel ritorno in tv di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 si ripercuoterà anche sulla programmazione italiana, che non è stata ancora annunciata ma che è attesa per l’inizio della primavera su Fox. Il canale 112 di Sky attualmente trasmette ogni martedì un episodio della prima parte di stagione di Station 19 4, insieme ad un episodio in replica di Grey’s Anatomy 17.