L’arrivo di nuove serie tv su Sky a febbraio stabilisce un perfetto equilibrio tra debutti prestigiosi e attesissimi ritorni. Il 4 febbraio si parte con la terza stagione di S.W.A.T, remake dell’omonima serie anni ’70 incentrato sulle vicende dell’ex Marine Daniel Harrelson (Shemar Moore), incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata delle forze dell’ordine di Los Angeles.

L’8 febbraio prende invece il via Raised By Wolves – Una Nuova Umanità, drama fantascientifico prodotto da Ridley Scott e già rinnovato per una seconda stagione. La storia è ambientata nel XXII secolo e vede due androidi (Madre e Padre) in fuga con degli embrioni da una Terra devastata dalle guerre. Trasferitisi sul pianeta Kepler-22 b, gli androidi hanno il compito di crescere due bambini, per poi scoprire che la zona è già abitata da una colonia di androidi, anch’essi fuggiti dalla Terra. Nel cast Amanda Collin, Abubakar Salim e Travis Fimmel.

Il 9 febbraio Grey’s Anatomy 17 torna su Fox con l’episodio 6, No Time For Despair. Tra le nuove serie tv su Sky a febbraio anche la quarta stagione di The Resident, al via il 10 del mese. Il medical drama prodotto da Fox ha preso le mosse dall’arrivo del dottore neolaureato Devon Pravesh all’ospedale di Atlanta, in cui viene assegnato allo specializzando Conrad Hawkins. Nel cast anche Matt Czuchry, Emily Van Camp, Manish Dayal.

Si prosegue il 12 febbraio con l’ottava stagione di The Blacklist, il thriller poliziesco sulla speciale blacklist di criminali fornita all’FBI dal pericoloso Raymord Reddington. Il 16 febbraio partono invece la quarta stagione di 9-1-1 e la seconda di 9-1-1: Lone Star, drama su poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, firmati da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.

Le novità Sky di febbraio 2021 proseguono con Hausen, miniserie horror tedesca che racconta la storia di Jaschek e del figlio sedicenne Juri, che si trasferiscono in un malandato complesso residenziale alle porte della città per poi scoprire che il luogo è infestato da un’entità che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Tra gli interpreti figurano Charly Hübner, Tristan Göbel, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer e Daniel Sträßer. La miniserie debutta il 20 febbraio.

La rassegna delle nuove serie tv su Sky a febbraio 2021 prosegue con l’undicesima stagione di NCIS: Los Angeles, al via il 22 febbraio, e l’attesa miniserie Your Honor, disponibile dal 24 febbraio. Si tratta di un crime/legal drama sviluppato da Peter Moffat e interpretato da Bryan Cranston. La trama ruota attorno all’uccisione di un adolescente da parte di un altro teenager, figlio di un importante giudice del New Orleans. Il tentativo dell’uomo di sistemare le cose scatena ulteriori guai per un terzo adolescente coinvolto nella vicenda. Il cast della miniserie comprende Hunter Doohan, Hope Davis e Sophia Black-D’Elia.

Il 25 febbraio prende il via la terza stagione di Capitaine Marleau, crime drama francese con Corinne Masiero nei panni della protagonista, un’eccentrica capitana della Gendarmerie contraddistinta da modi bruti e un frequente ricorso al black humour. Il 26 febbraio, infine, arriva su Sky la quarta stagione di Private Eyes, poliziesco canadese in cui l’ex giocatore di hockey Matt Shade si associa ad Angie Everett alla guida di un’agenzia investigativa. Nel cast Jason Priestley e Cindy Sampson.