Si riparte con l’aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10 che porta con se, naturalmente, anche l’interfaccia One UI 3.0.Giovedì scorso 21 gennaio, l’update era stato ritirato dallo stesso produttore per motivi non meglio specificati ma deducibili. A distanza di pochi giorni, si riprende con la distribuzione del prezioso pacchetto come confermato anche dalla fonte SamMobile.

Riavvolgendo il nastro di quanto accaduto in questa prima parte del 2021 va detto quanto segue. L’aggiornamento Android 11 proprio sul Samsung Galaxy S10 aveva raggiunto una buona fetta dei paesi europei come anche la Spagna e la Francia ma non il nostro paese. I primi feedback sul rilascio erano stati contrastanti: in particolare erano molti a lamentarsi di episodi davvero spiacevoli come, ad esempio, il surriscaldamento del telefono e addirittura gli scatti sfocati della fotocamera. Proprio questi casi, evidentemente non così rari, avrebbero spinto gli esperti a bloccare nuovi rilasci. Per fortuna il lavoro di ottimizzazione del pacchetto software è stato rapido e quanto torna ad essere ora disponibile è un nuovo firmware.

Gli sviluppatori hanno appena partorito e rilasciato l’aggiornamento Android 11 su Samsung Galaxy S10 nella sua versione firmware firmware G975FXXU9EUA4. L’attualizzazione software potrà avvenire secondo le due modalità consuete, dunque sia a seguito della ricezione della notifica via OTA, sia attraverso SmartSwitch.

La Svizzera è uno dei primi mercati a ricevere l’ultimo firmware Android 11 su Galaxy S10 comprensivo anche della One UI 3.0. La distribuzione dello stesso pacchetto e dunque anche in Italia dovrebbe seguire a ruota, anche nei prossimi giorni. Per essere certi dell’assoluta bontà della nuova soluzione, sgombra da bug e da tutte le anomalie segnalate nel rilascio precedente, dovremmo attendere un po’. La raccolta di un buon numero di feedback degli utenti ci dirà se gli esperti hanno lavorato ad un’esperienza software finalmente degna di nota e migliorativa.