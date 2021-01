La nuova serie di Demi Lovato, di cui la popstar sarà attrice e produttrice, è un progetto ancora in fieri di NBC che intende trattare un argomento molto personale per la cantautrice e già interprete di film come l’iconico Camp Rock di Disney.

Il format si intitola Hungry e racconta le storie di alcuni amici che appartengono a un gruppo di sostegno per persone con disturbi alimentari e si aiutano a vicenda nel loro percorso di vita nel cercare l’amore, il successo e la corretta alimentazione che rende possibile tutto ciò. Qualcosa che la stessa cantante ha vissuto in prima persona, visto che ha raccontato di aver sofferto per gran parte della sua vita di disturbi dell’alimentazione e in particolare di aver convissuto a lungo con la bulimia. Di recente la Lovato ha raccontato di aver trovato un equilibrio dopo anni di sofferenze, esaltando il suo corpo imperfetto secondo i canoni della bellezza tradizionali ma in grado di farla sentire, oggi, in pace con se stessa.

La nuova serie di Demi Lovato appare come un tentativo di trattare un argomento delicato col tono della commedia e raggiungere così il pubblico più giovane, provando a mostrare come si possa affrontare col sostegno degli altri un dramma molto comune presso diverse generazioni.

La nuova serie di Demi Lovato ha ottenuto per ora il via libera per la produzione di un episodio pilota, dopo il quale starà a NBC decidere se acquistare il format per un’intera stagione. Demi Lovato sarà produttrice esecutiva, oltre ad essere il volto di punta del cast. Partecipa alla produzione anche il suo manager e produttore discografico Scooter Braun, con cui ha firmato un contratto discografico dopo essersi ripresa dall’overdose che l’ha quasi uccisa nel 2017. Oltre ad aver cantato la sua ritrovata salute fisica e mentale nel brano I Love Me, di recente la Lovato aveva celebrato l’aspetto del suo corpo, quello di una persona sana e finalmente guarita dai disturbi alimentari. Perché guarire è possibile e questo è il messaggio che vuole trasmettere a chi la segue.

Sono così grata di poter dire onestamente per la prima volta nella mia vita che il mio dietologo mi ha guardato e ha detto “Questo è l’aspetto del recupero dai disturbi alimentari”. Per onorare la mia gratitudine per la situazione in cui mi trovo oggi, questo è stato un piccolo scatto che ho fatto da sola in quarantena quest’estate quando volevo celebrare le mie smagliature invece di vergognarmene. Ho iniziato a portare una vera vernice glitterata sulle mie smagliature per celebrare il mio corpo e tutte le sue caratteristiche (che siano viste dalla società come buone o cattive) le mie smagliature non andranno via, quindi perché non lanciare un po’ di glitter su di loro? Lasciate che questo sia anche un promemoria per chiunque pensi che non sia possibile: IN REALTÀ LO È!

Tra gli altri produttori esecutivi della nuova serie di Demi Lovato ci sono la scrittrice e produttrice esecutiva Suzanne Martin, che ha vinto due Emmy Awards per Frasier e negli ultimi anni ha scritto e prodotto il revival di Will & Grace per NBC, che peraltro aveva visto la stessa Lovato partecipare come guest star. Anche la star dell’iconica sitcom di NBC Sean Hayes, interprete di Jack in Will & Grace, sarà coinvolto come produttore esecutivo della nuova serie di Demi Lovato insieme a Todd Milliner tramite Hazy Mills. A produrre il pilot è Universal Television.