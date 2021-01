Cosa guardare nella Giornata della Memoria in tv? Come ogni 27 gennaio, si ricorda la tragedia della Shoah. Per commemorare le vittime dell’Olocausto, nel 2005, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che in questa giornata andava celebrato il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e quindi la fine dell’Olocausto. Infatti, il 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

In occasione della Giornata della Memoria, le reti televisive dedicano da ormai diversi anni un palinsesto a tema tra film e documentari per non dimenticare quella terribile pagina di storia.

Ecco una guida per capire cosa guarda durante la Giornata della Memoria in tv, mercoledì 27 gennaio.

Si comincia con Rai1. Alle ore ore 6:45 c’è una puntata speciale di Uno Mattina con collegamenti in diretta da Gerusalemme. Poi appuntamento alle 10:55 con Celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 13:15, su Rai3 va in onda lo speciale di Rai Cultura dal titolo Passato e Presente – Shoah: deportati, salvati e resistenti.

Rai Movie propone il film Il diario di Anna Frank, vincitore di tre Premi Oscar nel 1960. Il film, in onda alle 14:00, è l’adattamento teatrale del diario di Anna Frank, una giovane costretta a nascondersi insieme alla sua famiglia per cercare di sfuggire alla persecuzione nazista. Infine, RaiPlay rende disponibile Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma di Giulio Base.

Nella prima serata di Rete4 va in onda il film Colette – Un amore più forte di tutto, trasposizione del racconto Colette, una ragazza di Aversa, dello scrittore e giornalista ceco Arnost Lustig. Nella seconda serata, Canale5 trasmette invece il film del 2002 Il pianista, per la regia di Roman Polański. È il racconto della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di un pianista ebreo sopravvissuto all’occupazione della Polonia.

Il palinsesto di Sky propone un canale a tema. Sky Cinema Collection – Settimana della Memoria presenta una carrellata di film dedicato alla Shoah. Nella prima serata di mercoledì 27 gennaio c’è una prima tv con Lezioni di persiano, presentato all’ultimo Festival di Berlino. Tra le altre pellicole nella collezione citiamo il capolavoro di Steven Spielberg, Schindler’s List, tratto da una storia vera; JoJo Rabbit di Taika Waititi con la candidata all’Oscar Scarlett Johansson; e ancora Storia di una ladra di libri e Il giardino dei Finzi Contini.

Sky Arte propone il documentario L’uomo per bene – lettere segrete di Heinrich Himmler, che prova a spiegare la storia di uno dei maggiori responsabili degli orrori nazisti, in onda alle 21:15. A seguire, il documentario Chi scriverà la nostra storia, che narra la storia dell’archivio Ringelblum, dove, nel 1940, nel pieno centro del ghetto di Varsavia, Emanuel Ringelblum guidò una resistenza segreta con giornalisti, studiosi e leader della comunità ebraica.