Le occasioni non si fanno attendere troppo su Amazon, visto che anche oggi 26 gennaio non sembrano per niente mancare. I tagli di prezzo sono dietro l’angolo, tra cui quello che interessa iPhone 11, nel suo modello da 64GB (PRODUCT)Red. Parliamo di un prodotto Amazon’s Choice, con spedizione gratuita ed in disponibilità immediata, che riceverete a casa con l’opzione di consegna più veloce prevista per la giornata di lunedì 1 febbraio. Una proposta da non perdere, anche perché relativa ad una colorazione veramente particolare, che potreste non volervi lasciare scappare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non c’è di che preoccuparsi. Il risparmio ammonta a 90 euro esatti.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - (PRODUCT)Red Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Se iPhone 11 vi stuzzica, ma non è propriamente il dispositivo che stavate cercando, le offerte Amazon di oggi 26 gennaio si concentrano anche su un altro telefono, forse non più di primo pelo, ma comunque in grado di farsi ancora apprezzare. Parliamo del Huawei P30 Pro, proposto a 461,90 euro, sempre con spedizione gratuita, e generalmente spedito entro 2, 3 giorni. Il modello oggetto della proposta è disponibile nella colorazione blu, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La vendita beneficia della protezione al cliente di Amazon, ma purtroppo il prodotto non viene venduto, né tanto meno spedito dal colosso dell’e-commerce (cosa che potrebbe frenare qualcuno).

Il Huawei P30 Pro ha la particolarità di avere ancora i servizi Google a bordo, ed è per questo che riscuote ancora un certo successo presso il pubblico (nonostante abbia ormai all’attivo quasi due anni di onorata carriera). L’età per voi non è un problema? Allora potete anche procedere all’acquisto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.