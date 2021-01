Parlare dei 5 migliori brani di Eddie Van Halen significa esplorare una delle più grandi innovazioni del mondo della chitarra e del rock. A lui dobbiamo il tapping, un virtuosismo cui oggi ricorrono i solisti più incalliti e che consente escursioni melodiche inaccessibili prima della sua scoperta.

Eddie Van Halen ha lasciato questa Terra troppo presto, ma ha fatto in tempo a dare un’ulteriore lezione di musica al mondo.

Runnin’ With The Devil (1978)

Contenuta nel primo disco Van Halen (1978), la demo viene registrata insieme a Gene Simmons dei Kiss e inizialmente viene interpretata come canzone satanica. Eddie Van Halen e la sua band sono capaci di creare capolavori già dall’album di debutto.

Beat It (1982)

Beat It non è proprio dei Van Halen, né si può dire che sia stata composta interamente da Eddie. Il brano fa parte del capolavoro Thriller di Michael Jackson (1982) e in questo brano Eddie partecipa con il suo intramontabile assolo.

Jump (1984)

Jump rientra di diritto tra i 5 migliori brani di Eddie Van Halen. In assoluto è il brano più conosciuto dei Van Halen ed Eddie ha il merito di aver composto la popolarissima intro col sintetizzatore. Composta nel 1981, inizialmente viene rifiutata dai membri della band per le troppe influenze elettroniche.

Panama (1984)

Brano per appassionati di automotive. Per arricchire il contenuto, durante le fasi di registrazione Eddie Van Halen porta in studio la sua Lamborghini Miura per farla rombare e inciderne il suono. Panama è contenuta in 1984, lo stesso disco con il grande successo Jump.

Right Now (1991)

Mentre Sammy Hagar sta cercando le parole per un testo, nell’altra stanza Eddie sta componendo al pianoforte. In questo modo vengono gettate le basi di Right Now, un brano intenso che parla dell’importanza di vivere il momento e che rientra di diritto tra i 5 migliori brani di Eddie Van Halen.