Passati pochi giorni dall’arresto, arriva il commento di Gemitaiz su 1727Wrldstar. L’autore di Quello Che Consiglio Cv. 9 si è espresso nelle stories di Instagram per lanciare un messaggio ai giornalisti.

L’arresto di 1727Wrldstar

Nella mattina di sabato 23 gennaio i Carabinieri di Ponte Galeria, a Roma, hanno arrestato Algero Corretini, noto ai più come 1727Wrdlstar o meglio come “Fratellì”, diventato famoso dopo il video virale della diretta Instagram in cui improvvisava una corsa spericolata a bordo della sua auto fino a schiantarsi contro un muro.

“Ho preso il muro, fratellì”, diceva ripetutamente Algero, e la sua frase era diventata un tormentone. Durante il weekend i carabinieri lo hanno arrestato dopo la chiamata della madre della compagna, Simona Vergaro. La ragazza ha riferito di esser stata picchiata per tutta la notte e su di lei Algero avrebbe infierito anche con una spranga di ferro. 1727Wrldstar si trova ora al carcere di Rieti. Secondo i militari, la violenza subita da Simona avrebbe dei precedenti. Al momento dell’arresto Algero Corretini era in possesso di un timbro medico, anabolizzanti e 25 grammi di marijuana.

Il commento di Gemitaiz su 1727Wrldstar

Il commento di Gemitaiz su 1727Wrldstar è rivolto soprattutto ai giornali e ai giornalisti. Il rapper interviene per difendere la sua categoria ricordando che essere “rapper” non significa avere semplicemente dei tatuaggi in faccia.

Algero Corretini, in effetti, ha sempre mostrato il suo fisico e i suoi tatuaggi, e specialmente nell’ultimo periodo i disegni sul suo volto erano aumentati. In tanti lo definiscono “rapper”, ma la sua fama non è certo dovuta alle sue doti artistiche. Ecco il commento di Gemitaiz su 1727Wrldstar rivolto al mondo dell’informazione:

“Non è che se uno ha un tatuaggio in faccia è un rapper. Smettete di chiamare rapper questi ritardati che fanno le cose su Internet o che diventano famosi con qualche stro**ata da deficienti. Non chiamate rapper qualcuno solo perché un giorno ha fatto una canzone e s’è fatto un tatuaggio in faccia”.

Per il momento il commento di Gemitaiz su 1727Wrldstar è la prima voce dissidente dal mondo del rap, una presa di posizione verso un personaggio che spesso ha attirato l’attenzione su di sé per le sue bravate documentate sui social.