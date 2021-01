Inizia l’era di Amazon Fresh in Italia, a partire dalla città di Milano e di alcuni comuni vicini (come nel caso di Cologno Monzese, Rho e Opera). Il servizio, apparso dapprima nel 2016 in UK, dovrebbe poi espandersi comprendendo Roma ed altre città per la fine dell’anno solare. Si tratta di fare la spesa online per vedersela recapitare a casa in giornata. Amazon Fresh è riservato ai clienti Prime (le spese di consegna sono gratuite per gli ordini superiori ai 50 euro), con possibilità di farsi arrivare a domicilio la spesa effettuata online in una finestra di due ore compresa tra le 8 del mattino e le 00. A fronte di una spesa di 4,99 euro è prevista la riduzione dell’arco temporale di un’ora.

Amazon Fresh è disponibile tutti i giorni, anche nei fine settimana. Il servizio nasce in collaborazione con i supermercati U2, aventi il proprio web store su Amazon. Sarà possibile scegliere tra 10 mila prodotti diversi, tra cui carne e pesce fresco, verdura, frutta, ortaggi e derrate locali. Amazon Fresh non propone solo generi alimentari, ma anche articoli per la cura della casa, prodotti per animali, surgelati, articoli per l’infanzia, bibite, acqua e alcolici. Il sistema, al momento, funziona ad invito: per prendervi parte bisognerà atterrare sulla pagina dedicata ad Amazon Fresh e farne richiesta, previo inserimento del CAP dell’indirizzo di consegna, che dovrà essere coperto dall’iniziativa.

Il colosso di Jeffe Bezos estenderà il servizio il prima possibile in diverse città italiane: l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso ha fatto decollare l’iniziativa della spesa online da parte degli italiani, e vorrà senz’altro approfittarne per lanciare Amazon Fresh in questo momento propizio (sappiamo bene quanto sia importante evitare gli assembramenti di questi tempi). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.