Da oggi in poi bisognerebbe tenere davvero a portata di mano il codice della lotteria degli scontrini vista l’imminente partenza del relativo programma. Dopo il rinvio di inizio 2021, i tempi sarebbero maturi: chi è interessato a partecipare potrà farlo da lunedì prossimo 1 febbraio. In merito al via definitivo va chiarito un aspetto fondamentale, quello relativo al proprio codice personale generato dal portale dell’iniziativa. Come comportarsi se è stato già richiesto e poi perso?

La possibilità di generare e dunque richiedere il codice della lotteria degli scontrini è attiva dallo scorso 1 dicembre. Gli interessati della prima ora hanno in effetti richiesto la stringa personale quasi due mesi fa e potrebbe essere capitato quanto segue: il codice potrebbe essere stato salvato su smartphone ma poi irrimediabilmente perso o anche in caso di stampa, il foglio che lo riportava potrebbe pure essere stato dimenticato in fondo a qualche cassetto o nel cestino della spazzatura. Niente paura in nessuno dei due casi, è possibile provvedere ad una nuova richiesta secondo le modalità già note.

Andando direttamente nella sezione del portale dedicato, si potrà richiedere ancora il codice della lotteria degli scontrini, sempre in area pubblica. Questo vorrà dire che non sarà necessario registrarsi ma digitando direttamente il proprio codice fiscale e accettando i termini di utilizzo sarà possibile appunto ottenere un nuovo codice. Questo dovrà essere mostrato al momento di ogni acquisto presso gli esercenti per generare i biglietti utili per aderire al programma.

Un dubbio lecito è quello riportato di seguito. In caso di altri smarrimenti o per svariati altri motivi, sarà sempre possibile generare un nuovo codice della lotteria degli scontrini? Nelle FAQ del sito dell’iniziativa si apprende che le richieste potranno essere al massimo 20. Ogni codice generato sarà valido sempre e potrà essere utilizzato contemporaneamente in acquisti diversi perch associato ad un unico utente con specifico codice fiscale.