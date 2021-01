Can Yaman e Diletta Leotta sanno bene come stuzzicare i fan e sulla loro liason ci gioca bene anche il settimanale Chi che, per la seconda volta consecutiva, è riuscito ad immortalare la coppia al ristorante tra sorrisi e coccole. I due stanno davvero insieme oppure no? I fan continuano a chiederselo convinti che i tempi e il loro avvicinamento siano un po’ strani tanto da pensare che tutto sia legato ad una trovata pubblicitaria che ad altro ma se così non fosse?

Il settimanale Chi domani sarà in edicola con un nuovo servizio sulla presunta neo coppia con tanto di foto in copertina (quella che vedete in alto nell’articolo) e nel comunicato si legge: “Tre settimane dopo il clamoroso scoop di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso Hotel della scorsa volta, stesso copione. Cena a mezzanotte e fuga romantica in camera. Tutta la cronaca e le immagini sul numero di Chi in edicola da mercoledì 27 gennaio”.

I due sono stati immortalati a cena insieme ma solo con l’uscita del settimanale di domani capiremo e scopriremo il resto. Dopo la pubblicazione dei primi scatti, Can Yaman e Diletta Leotta hanno dovuto affrontare le polemiche e le accuse dei fan soprattutto quelle dell’attore turco di DayDreamer, che hanno preso di mira la bella giornalista. Lei ha risposto con indifferenza e con un saluto dai microfoni della radio dove lavora tutti i giorni e poi con una serie di dediche social ricambiate dall’attore. Propriolui ha messo a tacere tutti sottolineando che alcune cose sono solo fatti suoi, questo basterà?

Can Yaman è di nuovo tornato a Roma e sembra che questa volta ci rimarrà a lungo perché pronto a mettersi in gioco per il suo nuovo ruolo nella serie Sandokan.