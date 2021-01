ABC ha annunciato di aver messo in cantiere una nuova serie tv di Ellen Pompeo, un adattamento televisivo della trilogia di romanzi rosa Paradise di Elin Hilderbrand. Per l’attrice di Grey’s Anatomy, stavolta, si tratta di un progetto da produttrice esecutiva: l’iconica interprete di Meredith Grey è infatti impegnata a produrre un life drama dall’ambientazione esotica.

La nuova serie tv di Ellen Pompeo si intitola Winter in Paradise, dal nome del primo libro della trilogia su cui è basata. La storia è quella di Irene Steele, che condivide con un marito che la ama alla follia una vita apparentemente idilliaca in una bellissima casa vittoriana di Iowa City. Ma quando suo marito muore in modo misterioso e il suo corpo viene ritrovato a St. John, un paradiso tropicale caraibico, la donna si lascia alle spalle il freddo inverno di Nantucket per partire alla ricerca della verità. Quando Irene scopre che suo marito aveva una seconda famiglia segreta sull’isola, inizia a districare una matassa di intrighi e inganni. Coinvolta nella vibrante cultura dell’isola insieme ai suoi figli, dovrà scoprire la verità sulla morte del marito, sulla sua famiglia e sul loro futuro.

Andre e Maria Jacquemetton scriveranno la sceneggiatura e saranno i produttori esecutivi della nuova serie di Ellen Pompeo, anche lei in qualità di produttrice esecutiva insieme a Laura Holstein tramite la casa di produzione Calamity Jane. Anche Andrew Stearn di Andrew Stearn Productions sarà produttore esecutivo insieme a Hillderbrand.

La nuova serie di Ellen Pompeo potrebbe essere una media serialità da almeno tre stagioni, visto che i romanzi della saga Paradise sono tre, Winter in Paradise, What Happens in Paradise e Troubles in Paradise. Il primo libro è stato pubblicato nel 2018 e l’ultimo nell’autunno 2020. Ad oggi la scrittrice best seller Hilderbrand vanta 25 titoli pubblicati e ha venduto complessivamente 10 milioni di copie nella sua carriera.

Se e in che modo questa nuova serie di Ellen Pompeo in qualità di produttrice possa influenzare il suo impegno con Grey’s Anatomy non è ancora chiaro. Si tratta di due ruoli diversi, visto che nel medical drama di ABC è interprete e produttrice esecutiva, ma sicuramente il nuovo progetto la impegnerà molto nei prossimi mesi, pur se non in scena. Inoltre non è stato ancora scelto il cast della serie, quindi nulla vieta che la Pompeo decida di interpretare la sua stessa serie come protagonista o in un altro ruolo.

D’altro canto che da anni la Pompeo sostiene di voler lasciare Grey’s Anatomy e ha annunciato che la stagione 17 attualmente in corso potrebbe essere l’ultima, ma è anche vero che poi decide di rinnovare ogni volta il suo contratto con ABC Studios sia per motivi economici (uno stipendio da 20 milioni di dollari a stagione) che per il successo ancora riscosso dalla serie in termini di ascolti e fedeltà da parte del pubblico.