Da martedì 26 gennaio debutta in prima visione assoluta The Intern 5 su Fox Crime: si tratta della più recente stagione del legal drama francese con Michèle Bernier e Antoine Hamel.

In onda in Francia dal 2015 su France3, la serie è arrivata in Italia due anni dopo su Fox Crime, che ora ne trasmette in anteprima assoluta i nuovi episodi della quinta stagione. The Intern 5 su Fox Crime sarà in onda in prima serata dal 26 gennaio con due episodi a sera, per una programmazione di quattro settimane.

Otto nuovi casi attendono infatti l’entusiasta studentessa ultracinquantenne della Scuola Nazionale di Magistratura Constance Meyer nella nuova stagione, con altrettanti delitti di cui venire a capo insieme al giudice Boris Delcourt. Come sempre, sarà lo sforzo congiunto del magistrato e della sua esuberante stagista, con la commistione delle loro differenti abilità, a portare alla risoluzione del mistero.

Ecco la trama dei primi due episodi di The Intern 5 su Fox Crime (canale 116 di Sky) il 26 gennaio a partire dalle 21.00.

Episodio 1 – Una giovane massaggiatrice viene trovata morta nella SPA dell’hotel dove lavorava. Constance e Boris scoprono che la vittima era perseguitata da tempo.

Episodio 2 – Jeanne Vernay, avvocatessa, viene trovata assassinata nel suo studio. Constance e Boris indagano prima di tutto su un personaggio importante del suo passato.

Con una media di oltre 4 milioni di telespettatori in Francia, la serie è stata costantemente rinnovata fino alla quinta stagione trasmessa nel 2020 e potrebbe proseguire ancora a lungo, salvo tagli di budget dovuti all’emergenza Covid. Con The Intern 5 su Fox Crime la programmazione italiana raggiunge quella francese di France3, in attesa di capire se l’emittente deciderà di ordinare alla casa di produzione anche una sesta stagione del crime di successo ideato da Laurent Burtin e Isabel Sebastian.