Sono grandi le prospettive che si dispiegano per Amazon Alexa, che adesso può svolgere alcuni compiti in casa anche in nostra assenza, senza dover chiedere l’autorizzazione agli utenti (da remoto, naturalmente, si potrà sempre intervenire sul suo operato). L’assistente virtuale, volendovi fare qualche esempio, potrà spegnere da sé le luci di una stanza o della casa nel momento in cui dovesse accorgersi che non c’è nessuno, o che comunque gli utenti sono andati a dormire. Amazon Alexa potrà anche abbassare la temperatura del riscaldamento quando a casa non sono presenti persone, facendoci arrivare bollette meno salate (cosa che a molti non dovrebbe affatto dispiacere).

Una novità non di poco conto, insieme alla quale è stata lanciata dal colosso americano anche il programma a pagamento Guard Plus, che, al prezzo di 4,99 dollari al mese, mette Amazon Alexa nelle condizioni di allertare i padroni di casa nel caso in cui l’assistente virtuale notasse dei rumori particolari (come in caso di effrazioni), attivando subito i servizi di emergenza. Il pannello dell’app mobile di Amazon Alexa adesso può anche tenere traccia e prevedere il consumo energetico dei dispositivi intelligenti presenti in casa, permettendo così ai proprietari di gestirne meglio l’utilizzo per evitare inutili sprechi energetici.

Parliamo di novità rese, per adesso, operative solo negli Stati Uniti, ma che speriamo di vedere presto anche in Italia. Non scenderemo nei particolari delle tempistiche, che purtroppo ancora non si conoscono, ma siamo comunque stati lieti di avervi dato notizia di queste modifiche, che renderanno Amazon Alexa ancora più efficace nel darci un aiuto valido in casa, estendendo quelle che sono le sue attuali funzionalità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.